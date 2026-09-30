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Официално: Томас Мюлер поднови договора си с Ванкувър Уайткапс

  • 30 сеп 2026 | 02:44
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Официално: Томас Мюлер поднови договора си с Ванкувър Уайткапс

Ванкувър Уайткапс обяви във вторник подновяването на договора на Томас Мюлер. Новото споразумение на 37-годишния нападател е в сила до края на сезон 2027, удължавайки предишния му контракт, който изтичаше през 2026 година.

Спортният директор на клуба Аксел Шустер подчерта важността от оставането на германеца в официално изявление: „Откакто пристигна преди малко повече от година, Томас напълно прегърна този клуб и този град. Той засили още повече манталитета на победители, който изградихме в отбора през последните години, показвайки колко е отдаден да помогне на клуба да постигне успехи и колко силно иска да побеждава. Няма никакво съмнение, че достигнахме нови висини като клуб след идването на Томас.“

Аксел Шустер изтъкна и директния спортен ефект от присъствието на Мюлер в състава: „За първи път стигнахме до мача за МЛС Къп и се утвърдихме като един от най-добрите отбори в лигата. Томас изигра ключова роля за този успех благодарение на своята класа от световно ниво, изявите си и лидерските си качества на терена. Изключително щастливи сме да удължим престоя му при нас, докато продължаваме да се борим за трофеи на всички фронтове.“

Откакто се присъедини към Ванкувър Уайткапс през август 2025 година, Томас Мюлер записа впечатляващи показатели, отчитайки се с 19 гола и 12 асистенции в 45 изиграни двубоя във всички турнири.

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