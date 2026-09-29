В Манчестър Сити знаели за решението на комисията още преди прозореца, в който похарчиха 450 милиона паунда

В петък светът разбра, че най-сетне независимата комисия се е произнесла по казуса с финансовите нарушения на Манчестър Сити и е признала клуба за виновен по 114 от 115-те основни обвинения. Според ESPN на "Етихад" обаче са знаели за това решение няколко месеца по-рано. Източникът твърди, че клубното ръководство е било информирано за становището на комисията още през юли. Това обаче по никакъв начин не е променило плановете на клуба за сериозна активност по време на летния трансферен прозорец.

Sources say Man City knew of guilty verdicts in the summer... 👀 — ESPN UK (@ESPNUK) September 29, 2026

Сити се раздели с няколко ключови играчи и затова трябваше да направи големи инвестиции за обновяването на състава си. Клубът счупи два пъти трансферния си рекорд с привличането на Елиът Андерсън и Енцо Фернандес, а общите инвестиции за нови играчи достигнаха близо 450 милиона паунда.

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Клубът неизменно поддържа тезата за своята невинност през цялото време на сагата, като в събота президентът Халдун Ал Мубарак отправи писмо до феновете. В него той благодари на привържениците на Сити за постоянната им подкрепа и подчерта, че клубът ще продължи да се бори, докато докаже своята невинност. Процесът по обжалване със сигурност ще забави евентуалните санкции, за които в момента само се спекулира. Изпълнителният директор Феран Сориано загатна, че може да се стигне до поредното продължително чакане. Много е възможно до края на този сезон да не разберем какви ще евентуалните наказания, които ще бъдат наложени на клуба.

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