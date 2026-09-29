Телевизиите няма да искат компенсации заради сагата около Ман Сити

Телевизионните оператори, които са платили милиарди паунди за правата за излъчване на Премиър лийг, не възнамеряват да искат компенсации заради развоя по делото срещу Манчестър Сити. Въпреки че „гражданите“ бяха признати за виновни по огромното мнозинство от обвиненията за нарушения на финансовите правила, от компаниите не се очаква да настояват за възстановяване на част от платените суми.

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Според информация на "Дейли Мейл" подобен ход е „крайно малко вероятен“. В миналото е имало разговори между телевизионните оператори за евентуална отстъпка при бъдещи сделки за телевизионните права, но и този вариант към момента не изглежда вероятен. Очаква се пазарът да определи стойността на следващите договори, а сериозен спад в цената би имало единствено при значителен отлив на абонати заради наказание срещу Манчестър Сити.

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Междувременно съдебната сага около клуба продължава. Решението на независимата комисия, чието заседание приключи през декември 2024 г., все още не е публикувано в пълния му вид. Манчестър Сити се очаква да обжалва, като клубът разполага с 14 дни за това, а евентуалният апел ще бъде разгледан от отделен състав. Междувременно изпълнителният директор Феран Сориано е заявил пред ръководители на други европейски клубове, че процесът ще продължи още дълго: „Отне осем години, за да стигнем дотук, и ще отнеме още много време.“

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Снимки: Gettyimages