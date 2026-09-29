Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Телевизиите няма да искат компенсации заради сагата около Ман Сити

  • 29 сеп 2026 | 10:20
  • 992
  • 2

Телевизионните оператори, които са платили милиарди паунди за правата за излъчване на Премиър лийг, не възнамеряват да искат компенсации заради развоя по делото срещу Манчестър Сити. Въпреки че „гражданите“ бяха признати за виновни по огромното мнозинство от обвиненията за нарушения на финансовите правила, от компаниите не се очаква да настояват за възстановяване на част от платените суми.

Гакпо вероятно ще пропусне дербито с Манчестър Сити
Гакпо вероятно ще пропусне дербито с Манчестър Сити

Според информация на "Дейли Мейл" подобен ход е „крайно малко вероятен“. В миналото е имало разговори между телевизионните оператори за евентуална отстъпка при бъдещи сделки за телевизионните права, но и този вариант към момента не изглежда вероятен. Очаква се пазарът да определи стойността на следващите договори, а сериозен спад в цената би имало единствено при значителен отлив на абонати заради наказание срещу Манчестър Сити.

Лиъм Галахър разкри какво наказание грози Манчестър Сити при неуспешно обжалване
Лиъм Галахър разкри какво наказание грози Манчестър Сити при неуспешно обжалване

Междувременно съдебната сага около клуба продължава. Решението на независимата комисия, чието заседание приключи през декември 2024 г., все още не е публикувано в пълния му вид. Манчестър Сити се очаква да обжалва, като клубът разполага с 14 дни за това, а евентуалният апел ще бъде разгледан от отделен състав. Междувременно изпълнителният директор Феран Сориано е заявил пред ръководители на други европейски клубове, че процесът ще продължи още дълго: „Отне осем години, за да стигнем дотук, и ще отнеме още много време.“

Манчини: Манчестър Сити не е признат за виновен, двойният договор не е мой проблем
Манчини: Манчестър Сити не е признат за виновен, двойният договор не е мой проблем
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

Инфантино предлага пари, за да смекчи недоволството срещу себе си

  • 29 сеп 2026 | 09:27
  • 962
  • 0
Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

Вижте трогателният жест, с който Калафиори зарадва свой малък турски фен

  • 29 сеп 2026 | 09:07
  • 1787
  • 1
Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

Винченцо Монтела остана изненадан от острата реакция на турските фенове разгрома от Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:59
  • 1482
  • 2
Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

Фратези: Отдавна не бях вкарвал за Италия

  • 29 сеп 2026 | 08:48
  • 385
  • 0
Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

Кайоде след дебютния си гол за Италия: Не очаквах такъв старт, искахме да се докажем

  • 29 сеп 2026 | 08:41
  • 422
  • 0
Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

Бастони: Длъжници сме на италианския народ, искаме да се вдигнем от дъното

  • 29 сеп 2026 | 08:24
  • 514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 9211
  • 71
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 4104
  • 0
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 1518
  • 3
Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

  • 29 сеп 2026 | 11:38
  • 157
  • 0
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 37098
  • 32
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 27296
  • 39