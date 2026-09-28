Защо Висшата лига е изправена пред несигурност и хаос след решението за Манчестър Сити

Ако сте останали с впечатлението, че сагата около 115-те обвинения срещу Манчестър Сити е към своя край, помислете отново. Две години и десет дни след началото на изслушването и 1329 дни след повдигането на обвиненията, вече знаем, че е постановена присъда, според която клубът е виновен по повечето от нарушенията на финансовите правила.

Това обаче не научаваме от Висшата лига или от Манчестър Сити, а благодарение на „Атлетик“, които разкриха и публикуваха първи историята.

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По-късно „Би Би Си Спорт“ беше информиран, че решението е изпратено до ръководството на клуба през седмицата, като директорите е трябвало да подпишат споразумение за конфиденциалност, за да отворят файла.

Един процес може да изглежда напълно непробиваем, какъвто със сигурност беше този, но когато кръгът на доверие се разшири, шансът за изтичане на информация се увеличава. Въпреки това публичното мълчание от страна на Висшата лига продължава.

В свое изявление Сити не коментира дали са признати за виновни, като ясно заявиха, че от тяхна гледна точка „процесът продължава“, тъй като се очаква обжалване.

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Всичко това води до предположението, че дългоочакваното решение на независимата комисия не е краят на процеса, а може би по-скоро краят на началото.

Изглежда, че хаосът и несигурността тепърва ще се засилват.

Феновете на Сити и целият футболен свят са оставени да гадаят какво може да бъде наказанието. И кога всичко това може да стигне до окончателно заключение. Обвиненията са толкова сериозни, че някаква форма на отнемане на точки сега изглежда неизбежна, в зависимост от обжалването на Сити, които винаги са настоявали, че не са извършили нищо нередно.

Кога и как ще бъде приложено евентуалното наказание ще бъде от решаващо значение не само за Сити, но и за Висшата лига като цяло. И това е преди дори да стигнем до перспективата клубове да съдят Сити за компенсации.

Отборът на Енцо Мареска гостува на Ливърпул на 11 октомври, когато Висшата лига се подновява след международната пауза. Те биха могли да поведат с шест точки на върха. Но дали това вече е безсмислено?

Нека разгледаме възможните сценарии, нито един от които не е особено привлекателен.

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Сценарий първи: Без обявяване на наказания през този сезон

Определянето на наказанието би трябвало да е по-бързо от установяването на вината, но в този случай нищо не е сигурно. Тъй като обвиненията са отречени, ще трябва да се стигне до изслушване за санкции, свикано от независимата комисия. „Би Би Си Спорт“ научи, че това изслушване може да се проведе след месеци, а резултатът може да не бъде публикуван, докато не приключи обжалването. На изслушването всичко ще бъде на масата. Глоби, отнемане на точки и дори изхвърляне от лигата.

Това се различава от случая на Челси по-рано тази година, тъй като клубът от „Стамфорд Бридж“ сам докладва и призна вината си. Това им позволи да преговарят с Висшата лига и да постигнат споразумение за санкция.

Възможно е Сити да реши да си признае и да се опита да сключи сделка, което би било по-добре за лигата, макар че това изглежда малко вероятно предвид последователните и категорични отричания на клуба в продължение на много години. Комисията ще трябва да прегледа стотиците страници с доказателства и да определи наказанието.

На Евертън бяха отнети шест точки (намалени от първоначалните 10 след обжалване), а впоследствие – още две точки по отделни случаи на нарушения на правилата за печалба и устойчивост (PSR). На Нотингам Форест бяха отнети четири точки. Тези нарушения се считаха за незначителни, докато Сити е изправен пред седем отделни обвинения за нарушения на ППУ само във Висшата лига, както и още пет, свързани с турнирите на УЕФА.

Само този аспект предполага голямо наказание с отнемане на точки.

Това е преди да се стигне до раздутите приходи от спонсорство, за които се твърди, че са прекарвани през сметките на компаниите като средство за спазване на правилата за финансов феърплей, плащания към играчи и мениджъри и отказ от сътрудничество при разследванията.

Като се вземе предвид всичко това, се поставя звездичка до името на Висшата лига в периода между 2009 и 2018 г. Челси и Манчестър Сити, два от най-успешните клубове в надпреварата, са били част от това. Докато Челси призна, че на практика е мамил, Сити е признат за виновен. Те са заобикаляли финансовите правила, за да си осигурят възможност да привличат по-скъпи играчи, отколкото финансите им би трябвало да позволяват.

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И ако този сезон премине без решение за санкция, докато е известно, че Сити е виновен по повечето обвинения, какво означава това за интегритета на състезанието?

Може ли наказанието да бъде приложено със задна дата за този сезон, когато най-накрая бъде наложено? Малко вероятно.

Ами ако Манчестър Сити спечели лигата?

В момента Ковънтри е трети отдолу нагоре. Ами ако завършат на тази позиция, изпаднат, но биха се спасили, ако наказанието на Сити беше наложено този сезон? Тази инерция е ужасна новина за Висшата лига като състезание.

Има силен аргумент, че споразумението за санкция е най-чистият изход от тази ситуация.

Това обаче може да не е приемливо за лигата, тъй като ще трябва да преговаря със Сити, които вероятно ще настояват за по-леко наказание.

Сценарий втори: Наказанието на Манчестър Сити е наложено този сезон, но клубът обжалва

Обичайната процедура при налагане на санкция с отнемане на точки е тя да се приложи незабавно, като подлежи на обжалване. Възможно е отнемането на точки да бъде толкова голямо, че на практика да доведе до изпадане. Алтернативно, ако членството на Сити във Висшата лига бъде отнето, не е ясно как това може да се приложи в средата на сезона.

Също така е възможно наказанието да бъде огромна глоба, въпреки че това изглежда малко вероятно предвид отнемането на точки на други клубове.

Въпросът е колко скоро ще научим решението и колко време след това ще бъде разгледано обжалването. Обикновено лигата изисква ускорена процедура от независимата арбитражна компания, която се занимава с дисциплинарни казуси. Но както винаги в този случай, сложността показва, че процесът няма да е лесен.

Съществува и малка вероятност наказанието да бъде приложено в класирането едва след обжалването. Това със сигурност би довело до протести от страна на засегнатите отбори през този сезон, които ще настояват санкцията, както обикновено, да влезе в сила незабавно.

Сценарий трети: Обжалването ще бъде разгледано бързо и ще бъде обявено пълно решение

За да се запази интегритетът на Висшата лига и всички клубове да знаят за какво се борят, това трябва да се случи възможно най-скоро. Миналия сезон отнемането на точки на Уест Бромич Албиън, свързано с нарушения на правилата за печалба и устойчивост, беше обявено едва на 24 април. Въпреки че в крайна сметка те останаха в Чемпиъншип, това ги върна в битката за оцеляване, когато вече се смятаха за спасени. Също така даде известна надежда на отборите в зоната на изпадащите.

Висшата лига не иска този случай да се проточи до предпоследния месец на сезона, но в тази история нищо не е гарантирано.

При този сценарий не трябва да забравяме, че Сити може и да спечели обжалването си, както направи през юли 2020 г. срещу двугодишната забрана за участие в Шампионската лига, наложена от УЕФА. Макар това да бъде отпразнувано на стадион „Етихад“, вероятно няма да сложи край на ожесточените спорове по случая.

Сценарий четвърти: Дори след приключване на делото, това не е краят

Клубове от Висшата лига търсят правни съвети относно компенсации от Манчестър Сити по случая. Един източник, заемал висша ръководна длъжност в два отбора от лигата, заяви, че очаква клубовете да подадат индивидуални искове за обезщетение срещу Манчестър Сити. Друг водещ адвокат каза пред "Би Би Си", че този процес може дори да бъде централизиран от лигата.

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Правилата на Висшата лига позволяват на клубовете да предприемат правни действия един срещу друг за компенсация. През юни на Евертън беше наредено да плати 35 милиона паунда на Бърнли, след като наруши правилата за печалба и устойчивост за тригодишен период. Бърнли твърдеше, че нарушението е повлияло на шансовете им да останат във Висшата лига и поиска обезщетение за загубите, свързани с изпадането. Евертън обжалва, като източници по-рано заявиха, че ще оспорват „категорично и обстойно“ решението, но това създава интересен прецедент за случая с Манчестър Сити.

Съществува несигурност относно давностния срок, който би определил краен срок за предявяване на искове. Съобщава се, че Арсенал, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм са запазили правата си да искат компенсация още преди две години.

Тук не става въпрос само за Манчестър Юнайтед (два пъти) и Ливърпул, които завършиха на второ място след Сити в техните шампионски сезони. Става въпрос и за онези клубове, които са пропуснали на косъм Шампионската лига, не са успели да се класират за европейските турнири или дори са изпаднали.

Това може да доведе и до искове за наградни фондове за всяко място във Висшата лига или за потенциални търговски приходи, загубени от съперничещите клубове.

Кийран Магуайър, професор по футболни финанси в университета в Ливърпул, заяви пред Би Би Си Спорт, че ищците ще разглеждат това като „лишаване от възможност“. Магуайър обясни, че „давностният срок не е упоменат“ в традиционния правилник на Висшата лига, въпреки че това може да бъде предмет на правно оспорване от страна на Сити.

А какво да кажем за компенсациите? Само поглеждайки към класирането за Шампионската лига, могат да възникнат огромни финансови претенции.

„По онова време Шампионската лига носеше минимум 30 милиона паунда“, каза Магуайър. „Мисля, че до 2018 г. вече струваше може би 60 или 70 милиона паунда, и то само от наградни фондове.

Освен това може да се претендира за загуба на приходи от билети, загуба на бонуси от спонсори. Това е малко вероятно, но със сигурност се обсъжда.

Играчите получават бонуси за класиране в Шампионската лига. Тези бонуси, ако говорите с хора, свързани с елитните клубове, обикновено са в размер на 25%. Средната заплата по онова време, ако се върнем към 2012 г., вероятно е била в порядъка на 80 000 или 90 000 паунда на седмица.“

Двадесет и пет процента от тази сума се равняват на четири или пет милиона паунда годишно. Ето така се натрупват проблемите.

Отнемане на точки, глоби и искове за компенсации. Ситуацията за Висшата лига е изключително объркана и не изглежда, че ще бъде разрешена в скоро време.

"Би Би Си"

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