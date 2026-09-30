Чеферин за Инфантино: Царят е гол

Президентът на УЕФА Александър Чеферин отправи безпощадна критика към ръководителя на ФИФА Джани Инфантино по повод замразения му проект за продажба на дял от търговските права на световната футболна централа на частни инвеститори, съобщава агенция „Ройтерс“.

По време на речта си на Общото събрание на Асоциацията на европейските клубове в Копенхаген, Чеферин използва популярната приказка на Ханс Кристиан Андерсен „Новите дрехи на царя“, за да осмее риториката, с която ФИФА защитава проекта „ФИФА Форъуърд Ентърпрайз“.

„Преди почти две столетия Андерсен написва „Новите дрехи на царя“. Сюжетът е ясен за всички ни – един владетел е убеден, че е облечен във великолепни одежди, които само глупавите не виждат. Цялото му обкръжение се преструва, докато едно дете не изрича очевидната истина: „Царят е гол“, подчерта Чеферин.

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Планът на Инфантино предвиждаше създаването на търговско дружество под шапката на ФИФА, управляващо правата върху големите турнири, включително световните първенства за мъже и жени, както и Световното клубно първенство. В него частни инвестиционни фондове трябваше да получат дял до 20 процента.

Чеферин категорично се противопостави на начина, по който ФИФА представя тези намерения:

„Удобните фрази не могат да замаскират неприятните факти. Напоследък във футбола се спекулира с понятия като „развитие“, „демократизация“ и „консултации“, които всъщност служат за прикритие на обратното. Разпродажбата на бъдещето на играта не е развитие, независимо колко пъти се повтаря тази дума. Поставянето на националните асоциации пред свършен факт не е демократизация, без значение каква е финансовата сума. А тайните действия зад кулисите нямат нищо общо с истинските консултации.“

Чеферин: Футболът не се продава

Словенският ръководител се обърна директно към клубните шефове с призив да си представят ситуация, в която техен висш директор тайно продава контрола върху активите им без одобрението на борда, футболистите или феновете, а те научават за това в последния възможен момент.

„Как щеше да реагира вашето ръководство при подобен сценарий?“, попита словенецът, допълвайки с пример за ръководител, който връчва награда на политик, след което следва телефонно обаждане и „правилата внезапно се променят“. „Колко пъти трябва да се повтори това, преди футболният свят да каже „стига“? Смятам, че моментът да го изречем настъпи.“

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