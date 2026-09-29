Испания 2:1 Хърватия, отменен гол на Оярсабал

Испания и Хърватия играят при резултат 2:1 на "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля в сблъсък от Лига "А" на Лигата на нациите. Ламин Ямал откри резултата във втората минута, а Дион Бельо изравни в 28-ата минута. Марк Пубий направи резултата 2:1 в 31-ата минута. Това е първи домакински мач за тима на Луис де ла Фуенте след спечелване на световната титла. Преди срещата капитанът на тима Родри показа трофея, спечелен през лятото.

В състава на световните шампиони има пет промени от мача с Англия. Дийн Хаусен заменя Аймерик Лапорт в центъра на защитата, а Мартин Субименди е в средата на терена на мястото на Родри. Фермин Лопес и Алекс Баена са титуляри за сметка на Дани Олмо и Нико Уилямс, а Микел Оярсабал е на върха на атаката на мястото на Феран Торес.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Spain XI for their Nations League game vs. Croatia! 🇪🇸💫 pic.twitter.com/riebrdH3OE — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 29, 2026

Тези промени не се отрази на представянето на испанците и те започнаха на много висока скорост. "Фуриите" поведоха след първата си атака, която мина през Фермин Лопес и бе завършена с хубав удар на Ямал. Домакините бяха близо до втори гол малко след подновяването на игарта. Кукурея отлично намери Алекс Баена, но неговият изстрел бе спасен от Ливакович. Топката се върна при Кукурея, а при неговия опит за удар Смолчич застана на пътя на топката.

Първата част на двубоя мина при тотална доминация на Испания, а гостите рядко играеха с топката.След бурното началото темпото леко спадна. В 20-ата минута удар на Субименди бе блокиран, а секунди по-късно Кубарси стреля от сериозна дистанция, а топката не мина далеч от вратата. Хърватите успяха да стигнат на два пъти до наказателното поле на съперника и дори до едно опасно центриране. Пред тяхната врата обаче доста по-често имаше опасности.

Въпреки че беше сериозно надигран до този момент, тимът на Славен Билич не се притесни и дочака своя момент в 28-ата минута. Тогава отлично центриране на Перишич бе засечено с глава от Дион Бельо и той изравни. Испания отговори светкавично. Веднага след подновяването на играта домакините спечелиха ъглов удар. След него Ямал центрира към Пубий, който бе оставен непокрит в назакателното поле и с глава върна преднината на "Ла Роха".

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Снимки: Gettyimages