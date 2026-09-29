Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни заяви, че не би се чувствал комфортно да получи ретроспективно шампионски медал за сезон 2011/12, ако Манчестър Сити бъде лишен от титлата заради нарушенията на финансовите правила. „Гражданите“ бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения, а евентуалните санкции все още не са определени.

Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

Рууни, който през онзи сезон отбеляза 34 гола във всички турнири, смята, че Юнайтед сам е изпуснал възможността да стане шампион. „Не бих се чувствал комфортно да приема още един медал от Премиър лийг. Не мисля, че го заслужаваме – не направихме достатъчно през онзи сезон, за да спечелим титлата. Ние я изпуснахме“, заяви бившият нападател. Той припомни, че Юнайтед е имал преднина в заключителната част на сезона, но е допуснал решаващи грешки и в крайна сметка е завършил на второ място.

Легенда на Ливърпул за Ман Сити: Ще останат в историята като измамници

Рууни също така защити футболистите на Манчестър Сити от онзи период, като подчерта, че играчите може да не са били наясно с действията на ръководството. „Ако тези футболисти не са имали представа какво се случва над тях, ако това се беше случило с мен, щях да бъда съкрушен“, коментира той. Според Рууни евентуалното отнемане на титлата е въпрос, който трябва да бъде решен от властите в Премиър лийг, но лично той предпочита да остане с петте шампионски медала, които е спечелил с Юнайтед на терена.

Лиъм Галахър разкри какво наказание грози Манчестър Сити при неуспешно обжалване

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google