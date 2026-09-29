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Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

  • 29 сеп 2026 | 14:58
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Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни заяви, че не би се чувствал комфортно да получи ретроспективно шампионски медал за сезон 2011/12, ако Манчестър Сити бъде лишен от титлата заради нарушенията на финансовите правила. „Гражданите“ бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения, а евентуалните санкции все още не са определени.

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Рууни, който през онзи сезон отбеляза 34 гола във всички турнири, смята, че Юнайтед сам е изпуснал възможността да стане шампион. „Не бих се чувствал комфортно да приема още един медал от Премиър лийг. Не мисля, че го заслужаваме – не направихме достатъчно през онзи сезон, за да спечелим титлата. Ние я изпуснахме“, заяви бившият нападател. Той припомни, че Юнайтед е имал преднина в заключителната част на сезона, но е допуснал решаващи грешки и в крайна сметка е завършил на второ място.

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Рууни също така защити футболистите на Манчестър Сити от онзи период, като подчерта, че играчите може да не са били наясно с действията на ръководството. „Ако тези футболисти не са имали представа какво се случва над тях, ако това се беше случило с мен, щях да бъда съкрушен“, коментира той. Според Рууни евентуалното отнемане на титлата е въпрос, който трябва да бъде решен от властите в Премиър лийг, но лично той предпочита да остане с петте шампионски медала, които е спечелил с Юнайтед на терена.

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