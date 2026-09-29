Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

Бившият вратар на Манчестър Сити Джо Харт защити ръководството на клуба, след като бяха потвърдени множество финансови нередности. Независима комисия е признала Манчестър Сити за виновен по 114 от 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг между 2009 и 2018 г. Според The ​​Athletic все още всички възможни санкции са на масата, а английският клуб е изправен пред глоби, отнемане на точки и дори отнемане на титлата и изпадане в Чемпиъншип.

Председателят на Манчестър Сити Халдун Ал-Мубарак заяви, че процесът във Висшата лига далеч не е приключил и увереността и решимостта на клуба да докаже невинността си остават силни. „Чух всички останали да се гмуркат във всяка заешка дупка, във всяка дискусия. Честното ми мнение е, че нямам причина да не се доверявам на Халдун. Това, което каза, ми е достатъчно. Хареса ми начинът, по който говори. Хареса ми писмото, защото е написано от някой, който е загрижен за клуба“, цитира думите на Харт Goal. Той добави, че въпреки цялата ситуация се гордее с постиженията си със Сити.

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„Много се гордея с това, което постигнах, с това, което направих с Манчестър Сити, и с това, което достигнахме като отбор. И това няма да се промени. Направих това, което направих. Излязох на терена и уреждах нещата там. Печелех мачове, губех мачове, завършвах наравно, ръкувах се и си тръгвах от терена. Знам какво направих, знам какво направихме и знам как се случи всичко. Нямаше никакво усещане, че кроим заговор или интриги“, добави Харт.



Вратаря игра за Манчестър Сити от 2006 до 2018 г., включително под наем в други клубове. Той спечели шест трофея с „гражданите“, включително две титли от Висшата лига (2011/12 и 2013/14).

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Снимки: Gettyimages