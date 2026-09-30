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Астрономически цени на билетите за "Ел Класико"

  • 30 сеп 2026 | 02:02
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Астрономически цени на билетите за "Ел Класико"

Остава по-малко от месец до първото дерби за сезон 2026/27 и обратното броене вече започна. Барселона приема Реал Мадрид на „Камп Ноу“ на 25 октомври, като мачът отбелязва завръщането на Жозе Моуриньо в испанските дербита. Каталунският клуб вече стартира продажбата на билети, които на този начален етап са достъпни ексклузивно за клубните членове и то на изключително високи цени.

Периодът за предварителна продажба само за клубни членове е с продължителност 48 часа и предлага пет процента отстъпка през официалните канали на блаугранас. Моделът на продажба, избран от Барселона, залага на динамично ценообразуване, като сумите варират според търсенето, предлагането и броя на свободните места във всеки сектор на съоръжението.

В момента най-достъпният билет струва 476,50 евро и е за сектор „Гол 1“. За зоната „Корнер 1“ цената достига 699 евро, докато за „Латерал 2 Супериор“ сумата се покачва до 799 евро. Наблюдаването на сблъсъка от „Трибуна 2 Супериор“ струва 899 евро, а най-скъпите места за този етап са по 999 евро и се отнасят за „Трибуна 2 Инфериор“ и „Трибуна 1“. Що се отнася до пропуските ВИП Премиум, включващи достъп до ексклузивни зони и кетъринг, цените започват от 1750 евро.

Въпреки внушителните суми, в клуба са напълно уверени, че „Камп Ноу“ ще бъде разпродаден до краен предел. Очакванията към срещата са огромни, подхранени от историческия старт на сезона за тима, воден от Флик, както и от завръщането на Моуриньо в голямото дерби.

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Снимки: Gettyimages

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