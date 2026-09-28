Манчини: Манчестър Сити не е признат за виновен, двойният договор не е мой проблем

Селекционерът на Италия Роберто Манчини бе принуден по време на пресконференцията си преди мача с Турция да коментира и казуса с един от бившите му клубове - Манчестър Сити. Както е известно, в петък гръмна новината, че “гражданите” са признати за виновни по 114 от 115-те обвинения, които бяха повдигнати срещу клуба за различни финансови нарушения в периода 2009-2018 година. Този отрязък обхваща и четирите години, през които Манчини бе мениджър на Манчестър Сити. Сред обвиненията са и плащания към италианеца, извършени извън официалната счетоводна отчетност, както и втори договор, който е увеличил възнаграждението му повече от два пъти. Твърди се, че италианецът е подписал за 1,45 милиона паунда годишно с клуба, когато е поел поста мениджър на Сити през 2009 г., но също така е получавал 1,75 милиона паунда годишно за четиридневна работа като консултант на отбора от Абу Даби Ал Джазира, който също е собственост на шейх Мансур. Договорите са били структурирани така, за да се заобиколят разпоредбите на УЕФА за финансов феърплей и правилата на Висшата лига. Манчестър Сити отрича това обвинение, както и всички останали, по които вече клубът е признат за виновен. Манчини пък не е съгласен, че тази вина на клуба е доказана, а освен това твърди, че “двойният договор” не е негов проблем.
Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг
“Не мисля, че Манчестър Сити са признати за виновни. Точно обратното. Това не е проблем, който ме засяга, но не е и нещо ново. Това се изважда от време на време в последните 4-5 години. Манчестър Сити не е виновен, а въпросът с двойния договор не е мой, а техен, ако изобщо има такъв", заяви Манчини