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Манчестър Сити: Разочаровани и изненадани сме, ще обжалваме

  • 29 сеп 2026 | 20:01
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Манчестър Сити изрази своето дълбоко разочарование и изненада от оповестеното днес становище на комисията към Премиър лийг Чрез официално изявление клубът категорично отхвърли отправените обвинения и подчерта своята пълна невинност по случая.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Ръководството на „гражданите“ изтъкна, че разполага с изчерпателен обем от неопровержими доказателства в подкрепа на своите тези. От клуба заявяват, че ще подходят безкомпромисно и при необходимост проактивно във всички съответни регулаторни и правни инстанции.

Цялото изявление на Премиър лийг относно решенията на комисията по казуса "Манчестър Сити"
Цялото изявление на Премиър лийг относно решенията на комисията по казуса "Манчестър Сити"

"Процедурата на Висшата лига все още не е приключила и предстои разглеждането на съществени елементи от нея. Манчестър Сити възнамерява да задейства всички налични възможности за обжалване, аргументирайки се, че представеното заключение съдържа явни съществени грешки от правно, принципно и фактическо естество, което го прави юридически нестабилно и ненадеждно".

В позицията се припомня също, че в продължение на осем години клубът стриктно е спазвал установения ред с презумпцията, че ръководните органи на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, лишен от пристрастия. От Манчестър Сити допълват, че на този етап възможностите им за по-нататъшни публични коментари са ограничени до окончателното финализиране на всички предстоящи производства.

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