Манчестър Сити: Разочаровани и изненадани сме, ще обжалваме

Манчестър Сити изрази своето дълбоко разочарование и изненада от оповестеното днес становище на комисията към Премиър лийг Чрез официално изявление клубът категорично отхвърли отправените обвинения и подчерта своята пълна невинност по случая.

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Ръководството на „гражданите“ изтъкна, че разполага с изчерпателен обем от неопровержими доказателства в подкрепа на своите тези. От клуба заявяват, че ще подходят безкомпромисно и при необходимост проактивно във всички съответни регулаторни и правни инстанции.

Цялото изявление на Премиър лийг относно решенията на комисията по казуса "Манчестър Сити"

"Процедурата на Висшата лига все още не е приключила и предстои разглеждането на съществени елементи от нея. Манчестър Сити възнамерява да задейства всички налични възможности за обжалване, аргументирайки се, че представеното заключение съдържа явни съществени грешки от правно, принципно и фактическо естество, което го прави юридически нестабилно и ненадеждно".

В позицията се припомня също, че в продължение на осем години клубът стриктно е спазвал установения ред с презумпцията, че ръководните органи на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, лишен от пристрастия. От Манчестър Сити допълват, че на този етап възможностите им за по-нататъшни публични коментари са ограничени до окончателното финализиране на всички предстоящи производства.

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