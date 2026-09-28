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Лиъм Галахър разкри какво наказание грози Манчестър Сити при неуспешно обжалване

  • 28 сеп 2026 | 15:42
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Манчестър Сити няма да бъде изхвърлен от елита и няма да загуби спечелените си титли, дори ако евентуалното обжалване от "Етихад" завърши с неуспех. Това твърди легендарният вокалист на групата „Оейзис“ Лиъм Галахър, който коментира ситуацията около любимия си клуб, докато шампионите очакват официалните санкции за нарушенията на правилата за Финансов феърплей.

След разследване от независима комисия клубът бе признат за виновен по почти всички пунктове. Случаят води началото си от февруари 2023 година, когато на "гражданите" бяха повдигнати 115 обвинения за финансови злоупотреби, извършени в периода между 2009 и 2018 година.

Ноел Галахър за Ман Сити: Дали това опетнява титлата? В очите на останалите да
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Въпреки това Галахър заяви, че вече разполага с вътрешна информация относно предстоящата присъда. Музикантът написа в социалната мрежа „Екс“:

„Току-що научих от човек на много, много висок пост, че ако загубим обжалването – което няма да стане – ще получим само парична глоба и забрана за трансфери, нищо повече. Така че всички отчаяни и невротични завистници да замълчат.“

Публикацията му веднага предизвика въпроси сред феновете дали рок звездата има право да разгласява подобни детайли публично. Прогнозираните от него мерки рязко контрастират с очакванията и призивите на анализатори и футболни привърженици.

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Снимки: Imago

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