Скандал в Турция! Арестуваха шефа на съдиите

Грандиозен скандал в Турция. Председателят на Съдийската комисия и още шестима заподозрени бяха арестувани за предполагаемо манипулиране на съдийството. Министърът на правосъдието обяви новината във вторник, заявявайки, че се „работи за чист футбол“. Председателят на Централната съдийска комисия към Турската футболна федерация Ферхат Гюндогду, неговият заместник и още петима заподозрени бяха задържани при спецакция в четири провинции на страната, съобщава информационната агенция Анадолу.

„Бяха извършени обиски в техните домове, работни места и офиси“, обяви министърът на правосъдието Акън Гюрлек в публикация в профила си в социалната мрежа Екс. Министърът посочи „предполагаема намеса в оценките на съдиите, назначенията за мачове, процесите на оценяване и сезиране, както и в проверките по прилагането на правилата“.

„Футболът е общата страст на нашите граждани и една от най-важните ни ценности. Гарантирането на честна надпревара на терена и това, че съдийските процеси протичат безпристрастно и прозрачно, е в основата на доверието във футбола. Нашата държава подхожда с пълна решимост към всяко обвинение за нередности, което подкопава това доверие в рамките на закона.

В този контекст бяха разследвани твърденията за намеса при формирането на ранглистите, съдийските назначения, процесите на поставяне на оценки, както и регулаторните проверки. В рамките на разследването, проведено съвместно с Областната дирекция на полицията в Истанбул, Главната ни прокуратура в Истанбул проведе операция тази сутрин въз основа на показания на жалбоподатели и свидетели, експертни доклади, ХТС разпечатки и данни от МАСАК“, разкри Гюрлек.

Министърът на правосъдието продължи в изявлението си: „В рамките на операцията бяха приложени процедури по задържане срещу заподозрени лица, сред които Ф.Г., председател на Централната съдийска комисия на Турската футболна федерация, А.Ш., заместник-председател на Централната съдийска комисия на ТФФ, С.Ш., член на Централната съдийска комисия, бившият член на комисията Й.Й., Ф.К., председател на истанбулския клон на Асоциацията на действащите футболни съдии и наблюдатели в Турция, както и А.С. и Е.К.; бяха извършени обиски в домове, работни места и офиси.

Напълно сме наясно с чувствителността на нашите спортни фенове относно съдийските процеси и очакванията им за справедливост. Ничия позиция, титла или длъжност не представлява привилегия пред закона.

Изразявам своята благодарност към Главната прокуратура в Истанбул за провеждането на това важно разследване с изключителна прецизност, както и към Областната дирекция на полицията в Истанбул за всеотдайните усилия по време на операцията.

Ще продължим непоколебимо борбата за чист футбол, за да се изяснят всички обвинения, подкопаващи доверието в турския футбол, виновните да бъдат подведени под отговорност пред закона, а футболът да бъде запомнен с положените усилия, битката и спортния дух на терена“.

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