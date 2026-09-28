Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Испанските грандове Реал Мадрид и Барселона вярват, че евентуална тежка санкция срещу Манчестър Сити ще им даде възможност да привлекат някои от големите звезди на “гражданите”, които досега изглеждаха недосегаеми. И двата клуба от доста време проявяват интерес към головата машина Ерлинг Холанд. През януари 2025-а норвежецът подписа договор за девет години и половина и въпреки че в него няма специална клауза, която да улесни напускането му при евентуално изваждане на Манчестър Сити от елита, е трудно да си представим, че той или другите големи звезди ще останат да играят в Чемпиъншип или другите по-ниска нива на английския футбол.

Барселона няма типичен централен нападател след раздялата с Роберт Левандовски. Каталунците опитаха да привлекат Хулиан Алварес, но удариха на камък и въпреки че Рафиня се представя феноменално със страхотния си голов актив от началото на сезона, на “Камп Ноу” не са се отказали от идеята да привлекат високопрофелен голмайстор.

Реал разполага с Килиан Мбапе, но Флорентино Перес винаги е искал да оформи галактическо нападение, в което французинът и Холанд да действат заедно.

Имат ли Холанд и останалите звезди на Ман Сити специални клаузи при изпадане?

Слуховете в различните медии на Острова гласят, че Арсенал и Байерн (Мюнхен) също са потенциални кандидати за подписа на норвежеца.

В Испания път твърдят, че интересът на Реал не е само към Холанд. Йошко Гвардиол, Аюб Буади, Елиът Андерсън, Енцо Фернандес и Раян Шерки са играчи, които от “Сантиаго Бернабеу” следят изкъсо и са готови да предприемат действия при един тежък сценарий за Манчестър Сити, включващ изваждането на отбор от Премиър лийг, независимо дали то би било като директна санкция, или като следствие от голям брой точки, които ще бъдат извадени от актива на отбора.

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💥 Barça y Madrid apuntan a Haaland ante la incertidumbre del City tras sus irregularidades financieras https://t.co/0B0dgNgs17 — MARCA (@marca) September 28, 2026

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