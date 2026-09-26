Спонсори вече преразглеждат договорите си с Ман Сити, ситуацията около клуба се влошава

Манчестър Сити може да понесе сериозен финансов удар, ако решението по делото за предполагаемите нарушения на финансовите правила в Премиър лийг остане в сила. Според информацията, цитирана от „Телеграф“, някои от спонсорите на клуба вече разглеждат действащите си договори заради възможността „гражданите“ да бъдат извадени от елита.

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Някои от партньорите на Сити разполагат с клаузи, които могат да им позволят да предоговорят условията по договорите си при изпадане на клуба от Премиър лийг. Подобен сценарий би означавал и потенциална загуба на приходи от участие в Шампионската лига, ако тимът не получи право да се състезава в турнира. Възможните санкции все още не са определени, като сред обсъжданите варианти са отнемане на точки, изпадане и други наказания.

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Още вчера всички авторитетни медии на Острова оповестиха новината, че Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения, но клубът продължава да поддържа позицията си, че е невинен и се очаква да обжалва решението. Председателят Халдун Ал Мубарак също заяви, че увереността на клуба в доказването на неговата невинност остава непроменена, докато самият процес все още не е приключил.

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Снимки: Gettyimages