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Защо Манчестър Сити няма как да загуби титлата си от Шампионската лига

  • 26 сеп 2026 | 15:20
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Защо Манчестър Сити няма как да загуби титлата си от Шампионската лига

Манчестър Сити беше признат за виновен за 114 от 115-те предполагаеми нарушения на финансовите правила, повдигнати от Премиър лийг. Въпреки че се говори за отнемане на титли от английското първенство, няма шанс това се случи с купата от Шампионската лига.

“Гражданите” завоюваха единственото си злато от турнира през 2023 г. след успех с 1:0 над Интер във финала.

Тази титла обаче не е застрашена, защото независимата комисия, която призна клуба за виновен в Англия, няма юрисдикция над УЕФА или свързаните с нея състезания - т.е. няма как евентуална санкция да бъде приложима и за евротурнирите.

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде
Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

Конкретни санкции все още не са определени, което доведе до спекулации сред фенове и експерти. Говори се за безпрецедентни глоби, отнемане на титли и дори потенциално изпадане от английския елит, въпреки че има още много стъпки, преди да бъдат наложени евентуални наказания.

Човек, близък до Ман Сити, призна, че изваждането от Премиър лийг не е невъзможно
Човек, близък до Ман Сити, призна, че изваждането от Премиър лийг не е невъзможно
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