Защо Манчестър Сити няма как да загуби титлата си от Шампионската лига

Манчестър Сити беше признат за виновен за 114 от 115-те предполагаеми нарушения на финансовите правила, повдигнати от Премиър лийг. Въпреки че се говори за отнемане на титли от английското първенство, няма шанс това се случи с купата от Шампионската лига.

“Гражданите” завоюваха единственото си злато от турнира през 2023 г. след успех с 1:0 над Интер във финала.

Тази титла обаче не е застрашена, защото независимата комисия, която призна клуба за виновен в Англия, няма юрисдикция над УЕФА или свързаните с нея състезания - т.е. няма как евентуална санкция да бъде приложима и за евротурнирите.

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Конкретни санкции все още не са определени, което доведе до спекулации сред фенове и експерти. Говори се за безпрецедентни глоби, отнемане на титли и дори потенциално изпадане от английския елит, въпреки че има още много стъпки, преди да бъдат наложени евентуални наказания.

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