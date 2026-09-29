Цялото изявление на Премиър лийг относно решенията на комисията по казуса "Манчестър Сити"

На петия ден след огласяването на новината, че независимата комисия е признала Манчестър Сити за виновен по почти всички обвинения за финансови нарушения, които бяха повдигнати срещу клуба, Премиър лийг излезе с официално потвърждение. Ето и пълният текст от изявлението на Висшата лига, както и коментара на изпълнителния директор Ричард Мастърс.

"Независима комисия обяви футболния клуб Манчестър Сити за виновен по всички обвинения, свързани с тежки нарушения на финансовите правила на Висшата лига в рамките на девет поредни сезона. Клубът е признат за виновен и по по-голямата част от обвиненията за отказ от съдействие по време на разследването на лигата.

Според заключенията на комисията за периода между сезон 2009/10 и сезон 2017/18 са установени следните ключови нарушения:

Манчестър Сити е сключвал фиктивни договори с редица търговски партньори и е използвал фиктивни споразумения с трети страни, с цел изкуствено завишаване на клубните приходи и занижаване на реалните разходи. Клубът е подавал неверни финансови отчети и е укривал действителното си финансово състояние от одиторите и регулаторните органи. Манчестър Сити е нарушил значително лимитите за разходи, наложени както от Висшата лига, така и от УЕФА. По време на разследването клубът многократно е нарушил задълженията си за коректно сътрудничество и добросъвестност спрямо лигата, като комисията уважи три от четирите повдигнати обвинения в тази насока.

Разследването разкрива, че клубът е организирал прикрита схема за финансиране чрез фиктивни спонсорски договори. Спонсорите са заплащали само малка част от сумите, а остатъкът е бил покриван от собственика на клуба – дружеството "Абу Даби Юнайтед Груп Инвестмънт енд Дивелъпмънт" (АДУГ). По същата схема са сключвани и други фиктивни споразумения за изкуствено понижаване на оперативните разходи, включително кръгова сделка за имиджовите права на футболистите с фирмата "Фордам", финансирана отново от АДУГ.

Комисията заключи, че целта на тези финансови маневри е била манипулиране на баланса с над 900 милиона паунда, за да се симулира спазване на правилата. Регулаторният орган категорично посочи, че с действията си ръководството на клуба умишлено е целяло да заобиколи правилата на Висшата лига.

В резултат на това отчетите на Манчестър Сити не са отразявали реалните разходи и приходи според Правилата за рентабилност и устойчивост на Висшата лига, както и финансовия феърплей на УЕФА. При коректно осчетоводяване клубът би надхвърлил драстично позволените лимити за харчене.

Паралелно с това клубът е оказвал системен отпор по време на четиригодишното разследване, като заключението е, че са полагани целенасочени усилия за саботиране и възпрепятстване на процеса.

Главният изпълнителен директор на Висшата лига Ричард Мастърс коментира развитието на казуса:

„Решението установява категоричните факти около случилото се в Манчестър Сити през този период и описва детайлно как клубът систематично е нарушавал правилата близо десетилетие. То доказва правотата на решението ни да заведем това дело. Задължение на ръководството на лигата е да пази честността на състезанието и правилата, приети от самите клубове. Това дисциплинарно дело и взетото решение са най-значимите в историята на Висшата лига.“

След като вината по обвиненията вече е доказана и решението е потвърдено като окончателно, предстои провеждането на ново изслушване пред независимата комисия, на което ще бъдат определени и конкретните санкции за Манчестър Сити.

Съгласно правилника на Премиър лийг проведеното изслушване остава поверително и закрито за обществеността до момента, в който бъде разрешено оповестяването на крайните резултати. Клубът разполага с правото да обжалва констатациите на независимата комисия, като крайният срок за подаване на жалба е петък, 2 октомври. Ръководството на лигата има за цел цялостната процедура, включително евентуалните апелативни стъпки и публикуването на съответните актове, да приключи във възможно най-кратки срокове.

Хронология на разследването и работата на комисията

Разследването на Премиър лийг срещу Манчестър Сити стартира през декември 2018 година. Впоследствие, през февруари 2023, бе отправена официална жалба по силата на Раздел W от правилника на първенството. Независимата комисия проведе заседание с продължителност четиридесет и два дни, което приключи през декември 2024 година.

В мотивите си относно времето, необходимо за изготвяне на решението, независимата комисия отбеляза:

„Изготвянето на нашето решение отне значително повече време, отколкото желаехме и очаквахме при приключването на заседанията. Констатираме този факт със съжаления. Въпреки това, през целия период на подготовка имахме на разположение не само пълния набор от документи, използвани в хода на изслушването, но и дословни стенограми от показанията на всеки свидетел и експерт, наброяващи близо седем хиляди страници, както и изключително подробни писмени становища от страните, допълнени с четиридневни устни пледоарии в края на процеса.



Правомощия, структури и апелативен ред

Бордът на Премиър лийг притежава компетенции да разследва всяко предполагаемо нарушение на правилата. При наличие на достатъчно основания ръководството може да внесе официална жалба и да отнесе въпроса към специална комисия. За тази цел функционира независима съдебна колегия, съставена от специалисти в сферата на правото, финансите и други профилни области.

Членовете на колегията се определят от нейния независим председател, който сформира и конкретните състави на комисиите. По времето на внасянето на жалбата председател бе Мъри Роузън Кей Си, а понастоящем позицията се заема от сър Гари Хикинботъм. Всички производства по Раздел W се провеждат при строга конфиденциалност.

Комисиите разполагат с широки правомощия при налагането на санкции, които включват финансови глоби, отнемане на точки и други спортно-технически наказания. Окончателните решения задължително се публикуват на официалния уебсайт на лигата. Всяка от засегнатите страни има възможност да оспори заключението пред тричленен апелативен съвет, ръководен от лице с юридически стаж на съдийска длъжност, като този орган може да потвърди, отмени или измени първоначалните разпореждания.

Поверителност и публичност на информацията

Дисциплинарната процедура остава защитена от правилата за конфиденциалност. Към настоящия момент е позволено публикуването единствено на съкратен вариант с основните заключения на комисията. Докато случаят не бъде финализиран, всяка допълнителна информация запазва своя поверителен характер, като Премиър лийг ще оповести пълния текст на решението, когато всички правни изисквания позволят това.

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