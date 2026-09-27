Рой Кийн отговори на Родри: Истината е, че Манчестър Сити избра да мами

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн и настоящ телевизионен коментатор в Англия не се поколеба да отговори на изявленията на Родри относно скандала, който цяла седмица витае около Манчестър Сити.

Настоящият полузащитник на Барселона заяви по повод възможната санкция, пред която е изправен клубът на „гражданите“, че вярва в невиността на клуба. Кийн обаче е напълно несъгласен и реши да отвърне на испанския футболист: „Крайно време беше. Това се случва от много дълго време нсам. Разбира се, не съм съгласен с посланието на Родри. Това беше негово решение, клубът беше този, който избра да мами.“

Случаят продължава да се разглежда. Трябва да се припомни, че Сити беше признат за виновен по 114 от 115-те обвинения, повдигнати срещу клуба за нарушаване на финансовите правила между 2009 и 2018 г. „Каквото и да са спечелили през последните години, те заслужават да бъдат наказани“, отбеляза Кийн.

Ирландецът е категоричен, че наказанието трябва да бъде сериозно: „Трудно е да се каже откъде да се започне и къде да се свърши с това. Те мамиха и бяха признати за виновни. Сега трябва да си понесат последствията. Шок е да бъдеш признат за виновен по 114 обвинения.“

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