Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Рой Кийн отговори на Родри: Истината е, че Манчестър Сити избра да мами

  • 27 сеп 2026 | 17:11
  • 1215
  • 1
Рой Кийн отговори на Родри: Истината е, че Манчестър Сити избра да мами

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн и настоящ телевизионен коментатор в Англия не се поколеба да отговори на изявленията на Родри относно скандала, който цяла седмица витае около Манчестър Сити.

Настоящият полузащитник на Барселона заяви по повод възможната санкция, пред която е изправен клубът на „гражданите“, че вярва в невиността на клуба. Кийн обаче е напълно несъгласен и реши да отвърне на испанския футболист: „Крайно време беше. Това се случва от много дълго време нсам. Разбира се, не съм съгласен с посланието на Родри. Това беше негово решение, клубът беше този, който избра да мами.“

Случаят продължава да се разглежда. Трябва да се припомни, че Сити беше признат за виновен по 114 от 115-те обвинения, повдигнати срещу клуба за нарушаване на финансовите правила между 2009 и 2018 г. „Каквото и да са спечелили през последните години, те заслужават да бъдат наказани“, отбеляза Кийн.

Ирландецът е категоричен, че наказанието трябва да бъде сериозно: „Трудно е да се каже откъде да се започне и къде да се свърши с това. Те мамиха и бяха признати за виновни. Сега трябва да си понесат последствията. Шок е да бъдеш признат за виновен по 114 обвинения.“

Родри: В Ман Сити винаги са ни уверявали, че не са направили нищо нередно
Родри: В Ман Сити винаги са ни уверявали, че не са направили нищо нередно
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аталанта удължи договора на италиански национал

Аталанта удължи договора на италиански национал

  • 27 сеп 2026 | 16:38
  • 580
  • 0
Мениджър на финалист в ФА Къп поиска от Ман Сити да върнат трофея

Мениджър на финалист в ФА Къп поиска от Ман Сити да върнат трофея

  • 27 сеп 2026 | 16:21
  • 1086
  • 0
Новият вратар на Ювентус пристигна за медицинските си прегледи

Новият вратар на Ювентус пристигна за медицинските си прегледи

  • 27 сеп 2026 | 16:00
  • 2433
  • 0
Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

  • 27 сеп 2026 | 15:57
  • 17920
  • 2
Поредно разочарование за Джереми Фримпонг

Поредно разочарование за Джереми Фримпонг

  • 27 сеп 2026 | 15:51
  • 1770
  • 0
Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

  • 27 сеп 2026 | 15:10
  • 9683
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 3635
  • 2
Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 23220
  • 33
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 4737
  • 2
Втора лига на живо: Черноморец удвои срещу Монтана, без голове в "Драгалевци"

Втора лига на живо: Черноморец удвои срещу Монтана, без голове в "Драгалевци"

  • 27 сеп 2026 | 18:22
  • 42617
  • 11
Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

Лигата на нациите: завърши първата среща за деня, скоро започват четири други

  • 27 сеп 2026 | 15:57
  • 17920
  • 2
Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

Четири клуба готвят иск за 800 милиона срещу Ман Сити

  • 27 сеп 2026 | 15:10
  • 9683
  • 25