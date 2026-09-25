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Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити

  • 25 сеп 2026 | 18:18
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След като днес стана ясно, че независимата комисия, разглеждаща казуса с финансовите нарушения на Манчестър Сити, е признала клуба за виновен по 114 от 115-те първоначално повдигнати обвинения, се появиха различни предположения за санкциите, които могат да понесат “гражданите”. Едни от най-шокиращите сценарии са свързани с това, че трите титли, които Сити печели между 2009-а и 2018-а, могат да бъдат отнети от клуба. Именно това е периодът, за който се отнасят въпросните нарушения.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

През 2012-а и 2018-а градският съперник Манчестър Юнайтед завършва на второ място в Премиър лийг след “гражданите”, което означава, че хипотетично към актива на “червените дяволи” от 20 шампионски титли могат да бъдат добавени още две. През 2014-а пък подгласник на Манчестър Сити е Ливърпул, така че тази титла може да отиде в ръцете на мърсисайдци, водени по това време от Брендън Роджърс.

Дори титлите да не бъдат отнети директно, съществува хипотеза, че в тези сезони могат да бъдат отнети точки от актива на Манчестър Сити. Това прави казусите с 2012-а и 2014-а още по-интересни, защото в първия случай “гражданите” печелят трофея само благодарение на по-добрата си голова разлика от Юнайтед, а във втория разликата между Сити и Ливърпул в крайното класиране е само две точки. През 2018/2019 и 2021/22 мърсисайдци пък финишират само на точка от големия си съперник по това време. Тези сезони обаче вече са отвъд периода, за който Сити би трябвало да носи отговорност.

Дори и да не се стигне до този сценарий, наред с останалите санкции, които потенциално Манчестър Сити може да получи, конкурентите със сигурност ще заведат дела за сериозни финансови компенсации заради пропуснатите ползи в този период, в който големият им конкурент се е възползвал от нерегламентирано предимство.

Освен трите титли в Премиър лийг, в периода 2009-2018 Сити спечели и три пъти Купата на лигата, веднъж ФА Къп и два пъти Къмюнити Шийлд.

Изхвърляне от Премиър лийг е другата най-тежка санкция, която се обсъжда от медиите и феновете в Англия. Някои от водещите букмейкъри на Острова дори вече са преустановили приемането на залози за изпадане на Манчестър Сити през този сезон, при положение че тимът на Енцо Мареска в момента оглавява временното класиране със стопроцентов актив след първите пет кръга.

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Снимки: Imago

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