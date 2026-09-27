Ново 20: едно от най-сериозните обвинения срещу Ман Сити не е доказано и това може да промени драстично ситуацията

В последните няколко дни на Острова настана истински хаос, след като в петък следобед авторитетното издание “Атлетик” излезе с информация, че от Манчестър Сити са признати за виновни в 114 от общо 115 обвинения, най-сериозните от които са за нарушаване на финансовия феърплей, както и за укриване на документи и възпрепятстване на разследването. Сега обаче “Файненшъл таймс” изненадващо информира, че единственото обвинение, по което “гражданите” не са били признати за виновни е едно от най-сериозните, без да се уточняват подробности. Медията допълва, че именно това прави шефовете на “Етихад” уверени, че все пак имат сериозни възможности да успеят в обжалването си и в крайна сметка да намерят достатъчно пробойни в обвиненията, така че те в крайна сметка да бъдат напълно преборени.

В последните дни различни източници на Острова говорят за различните възможности за наказания, като се споменават от отнемане на точки, сериозни финансови санкции до изваждане от Премиър лийг.

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В Манчестър Сити вече постигнаха именно това преди няколко години, когато от УЕФА наложиха тежки финансови санкции на клуба и го извадиха от европейските турнири за два сезона, но след обжалването всички санкции бяха свалени. В момента на страната на доминанта в английския футбол в последното повече от десетилетие е именно същия екип от юристи, които тогава успяха да оневинят клуба.

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От “Файненшъл Таймс” допълват, че тепърва ще се стигне до оповестяване на евентуални наказания, след което “гражданите” ще обжалват пред нов независим орган. Ако и там не успеят да постигнат успех, те ще отнесат казуса до Върховния съд в Англия, като се опитат да го убедят, че всички процеси и обжалвания са проведени от нерегламентирани органи, които нямат право да извършват подобни действия и по този начин ще опитат да подкопаят редовността на целия процес. От Сити направиха подобни опити и по време на самото разследване, но тогава те удариха на камък.

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Все още не е ясно кога от Премиър лийг ще излязат с официална позиция относно казуса и кога ще се стигне до оповестяване на наказанието, което ще стартира всички тези последващи процедури. Според повечето издания на Острова е напълно възможно целият процес да се проточи още между една или две години, докато се стигне до реални дисциплинарни последствия за “гражданите”.

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