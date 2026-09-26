Президентът Манчестър Сити с изявление след шокиращата новина от вчера

Президентът на Манчестър Сити Халдун Ал Мубарак изрази увереността си, че клубът ще докаже своята невинност по делото със 115-те обвинения от Висшата лига след появилите се в петък информации, че независимата комисия е признала клуба са виновен по всички точки, с изключение на една.

Вече е ясно, че клубът от "Етихад" ще обжалва първоначалното решение на комисията, а ето какво заяви по горещата тема и президентът на Манчестър Сити.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

„Нашата увереност и намерение да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото и в самото начало“.

Описвайки позицията си по ситуацията, Ал Мубарак се обърна към привържениците на Сити: „След медийните репортажи в петък, много от вас вероятно са прекарали вечерта си в отговаряне на въпроси и съобщения от приятели, семейство и колеги. Аз също. Ето какво казах на моето семейство: Процесът на Висшата лига все още има дълъг път пред себе си, а нашата увереност и намерение да докажем невинността на клуба са също толкова силни, колкото и в самото начало.

Има толкова много неща, които бих искал да споделя с вас, за да ви помогна да разберете защо се чувстваме толкова уверени в позицията си. Но строгата поверителност на правния процес и нашата решимост да я спазваме означават, че в момента не мога да го направя. Дори това писмо премина през няколко правни проверки, за да се гарантира, че отговаря на изискванията“, добави той.

Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен

След това Ал Мубарак насочи читателите към изявлението, което клубът направи в петък в отговор на последните информации, както и към позицията, публикувана през февруари 2023 г., когато Сити за първи път беше обвинен в над 100 предполагаеми нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Той също така настоя, че ситуацията не се е променила.

„Въпреки че някои хора побързаха да стигнат до собствени заключения и около нас има толкова много шум, нищо не се е променило. И преди сме се сблъсквали заедно с предизвикателства и сме побеждавали. Все още има мнозина, които искат да подкопаят инерцията на нашия клуб. Няма да им дадем тази възможност“, каза той.

„Предстоят ни вълнуващи моменти след тази международна пауза. След две седмици пътуваме до „Анфийлд“, а след това посрещаме Пари Сен Жермен в Шампионската лига на стадион „Етихад“ – моменти, които ни дават възможност да отпразнуваме силата на семейството на Манчестър Сити.

Благодаря ви, както винаги, за постоянната подкрепа".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago