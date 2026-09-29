Почетино за Ман Сити: Никакво наказание не може да поправи стореното, защо за едни правилата бяха строги, а за други - не?

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино също взе отношение относно големия скандал около Манчестър Сити. Както е известно, според информация на изданието „The Athletic“, "гражданите" са признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига за периода между 2009 и 2018 година.

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В очакване на официалното решение предстои да стане ясно какво наказание ще бъде наложено на клуба от „Етихад“ – от сериозна парична глоба и отнемане на точки или спечелени трофеи, до евентуално изваждане от английския елит.

🚨 Mauricio Pochettino on Man City charges: “No type of punishment will make it possible to repair what was done”.



“If they are guilty, Premier League's controls are severely damaged”. pic.twitter.com/Wa6P6dxc43 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Казусът предизвика остра реакция от бившия мениджър на Тотнъм и настоящ селекционер на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино. Аржентинският специалист бе начело на „шпорите“ между 2014 и 2019 година – период, който съвпада с четири от сезоните, в които „гражданите“ са извършвали финансови нарушения.

В интервю за ESPN опитният треньор, който в кариерата си е водил още Еспаньол, Саутхaмптън, ПСЖ и Челси, не скри възмущението си: „Никакъв вид наказание няма да успее да поправи това, което вече беше направено. Ако са виновни, това означава, че контролните механизми на Висшата лига са сериозно компрометирани.“

🚨 Mauricio Pochettino on Man City charges: “Why were those controls so strict with us [Tottenham] and not as much with others?”.



“If it's true that they broke 114 rules, we have lived through a period of DECEIT”. pic.twitter.com/7iIwDYXbf1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Почетино коментира и мащаба на обвиненията спрямо санкциите, налагани на други отбори: „Когато те обявят за виновен по 114 от 115 точки, е изключително трудно да се определи какво възмездие би било справедливо. Нотингам Форест и Евертън също нарушиха правилата, но получиха различни санкции – отнемане на точки или финансови глоби. Напълно естествено е да се запитаме къде бяха контролните органи, за да се допусне подобно погазване на правилника? Това ме изумява най-много. Ситуацията е изключително тежка и мащабът на решението буди недоумение.“

Специалистът изрази огорчение и относно липсата на равнопоставеност в английския футбол през този период: „Защо тези проверки бяха толкова строги към нас в Тотнъм, а към други – не? Ако наистина са нарушили 114 правила, значи сме живели в период на пълна измама. Това, което е било постигнато и отпразнувано, може би изобщо не е било реално, а това, което не беше толкова успешно, е можело да завърши по различен начин.“

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В заключение Почетино подчерта важността на честната игра за бъдещето на футбола: Преживяхме период, в който спортното правосъдие на практика не съществуваше. Ако тези обвинения се докажат, случилото се трудно може да бъде компенсирано. Надявам се това поне да гарантира пълно равенство занапред. Още навремето, когато с Тотнъм водехме битка за титлата срещу Челси, казах, че те са по-добри, защото спечелиха повече точки, но го направиха с нарушаване на правилата.“

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