Два отбора от френския елит отказаха да привлекат Рахийм Стърлинг

Английският офанзивен футболист Рахийм Стърлинг е бил предложен на два клуба от френската Лига 1, но и в двата случая се е стигнало до отказ, съобщава изданието „Фут Меркато“. Единият от тимовете е Льо Авър, чието ръководство е преценило, че разполага с достатъчно опции в предни позиции и няма нужда от 31-годишния играч. Идентично отрицателно решение е взел и вторият френски клуб, чието име не се разкрива.

В момента Стърлинг е свободен агент след края на престоя си в нидерландския Фейенорд, където през кампанията 2025/26 се отчете с 1 асистенция в 8 изиграни срещи. В своята кариера нападателят е защитавал цветовете на грандове като Ливърпул, Манчестър Сити и Челси. Той е четирикратен шампион на Англия и има 82 двубоя за националната селекция на „трите лъва“.

Сериозна спирачка пред потенциалните му бъдещи работодатели се оказват и извънфутболните му проблеми. На 15 септември Стърлинг се призна за виновен по обвинения за опасно шофиране и притежание на азотен оксид след пътен инцидент с автомобил „Ламборгини“ през май. Въпреки че при произшествието нямаше пострадали и делото впоследствие бе прекратено, случилото се отрази негативно върху репутацията на футболиста.

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Снимки: Gettyimages