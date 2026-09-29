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Легенда на Ливърпул за Ман Сити: Ще останат в историята като измамници

  • 29 сеп 2026 | 11:39
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Легендата на Ливърпул Греъм Сунес смята, че наследството на Манчестър Сити може да бъде сериозно засегнато, ако решението по финансовото дело срещу клуба остане в сила. „Гражданите“ бяха признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на правилата на Премиър лийг, а евентуалните санкции тепърва предстои да бъдат определени.

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„Наследството е заличено. Ако нещата тръгнат в грешната за тях посока, те ще останат в историята като измамници и каквото са направили и спечелили през този период не би трябвало да се брои“, заяви Сунес. Бившият футболист и мениджър на Ливърпул смята, че при отнемане на титли може да възникне въпросът дали те трябва да бъдат присъдени на отборите, завършили на второ място.

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Сунес посочи именно Ливърпул като клуб, който би могъл да има претенции за две допълнителни титли, ако отличията на Манчестър Сити бъдат отнети. „За тях парите не са проблем, така че каквато и глоба да получат, тя ще бъде само драскотина по повърхността“, добави той. Според Сунес евентуално наказание може да има много по-широки последици за английския футбол, като сред обсъжданите възможности е и изпадането на Сити от Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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