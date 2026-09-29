Президентът на Ла Лига призова за тежко наказание на Манчестър Сити

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас призова за възможно най-тежко наказание на Манчестър Сити, което да послужи като пример за всички клубове, опитващи се заобикалят финансовите правила. Испанецът води отколешна битка срещу т.нар. "финансов допинг" в европейския футбол и неведнъж през последните години той се е изказвал именно срещу политиката на клубове като Манчестър Сити и Пари Сен Жермен.

В петък в Англия излезе гръмката новина, че независимата комисия е признала Манчестър Сити за виновен по 114 от 115-те обвинения във финансови нарушения. Президентът на "гражданите" Халдун Ал Мубарак излезе със становище, в което изрази увереност, че клубът ще докаже невинността си. Процесът на обжалване със сигурност ще забави евентуалните санкции, за които в момента само се спекулира. Може би най-тежката възможна от тях е Сити да бъде изваден от Премиър лийг.

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"Не знам какви са точните правила, но смятам, че трябва да се наложи най-тежкото наказание, предвидено в правилника на Висшата лига за подобни случаи“, заяви Тебас по време на форума на FIFPRO за професионалния футбол в Лондон.

„Наказанието трябва да служи за пример. Тук не става въпрос за отношения между баща и деца, а за санкция, която да гарантира спазването на правилата. А нарушаването на правилата в продължение на повече от 10 години, независимо колко незначителни са самите нарушения, е изключително сериозен въпрос. Затова санкцията за неспазването им трябва да бъде сурова. Не само за да се даде пример, а защото правилата са били нарушени.

Трябва да решим дали се стремим към устойчив и чист футбол във всички турнири, или, както мнозина клубове твърдят сега, приемаме, че титли може да са били загубени в полза на други отбори, въпреки че не е трябвало да се стига дотам“, каза той.

„Случилото се е от огромно значение и се надявам, че бележи повратна точка не само за Висшата лига, но и за европейския футбол като цяло, тъй като „ефектът Манчестър“ се усети в цяла Европа.“

Тебас също така настоява да се преразгледа решението на Спортния арбитражен съд (CAS) за отмяна на наложената от УЕФА през 2020 г. двугодишна забрана за участие в евротурнирите на Манчестър Сити заради нарушения на финансовите правила. CAS намали и глобата от 30 милиона евро (25 милиона паунда) на 10 милиона евро (8 милиона паунда), като оневини Сити по обвиненията в „маскиране на капиталови вноски като спонсорски плащания“ и постанови, че много от твърденията на УЕФА „или не са били доказани, или давността по тях е изтекла“.

„Според мен решенията на CAS трябва да бъдат преразгледани – особено частта, в която оневиниха Сити, тъй като тези санкции бяха отменени по много съмнителен начин“, заяви Тебас.

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