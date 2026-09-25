Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг

Манчестър Сити най-накрая научи съдбата си, след като Висшата лига призна клуба за виновен по 114 от 115-те обвинения, повдигнати срещу него в началото на 2023 г. Това беше правна битка, продължила две години и половина с ръководството на Премиър лийг, но цялата афера датира от много по-рано, след като клубът беше разследван и от УЕФА.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Ето и пълната хронология на развитието на случая със Сити:

През 2018 г. германското издание „Дер Шпигел“ публикува поредица от сензационни статии, базирани на имейли, получени от впоследствие осъдения португалски хакер Руи Пинто. Те твърдяха, че Манчестър Сити на практика е мамил, използвайки различни скрити техники, за да заобиколи правилата за финансов феърплей както на Висшата лига, така и на УЕФА.

Първата експлозивна публикация твърдеше, че ръководители на Сити са представили 59,5 милиона паунда от спонсорски пари от базираната в Абу Даби авиокомпания „Етихад Еъруейс“ – партньор на клуба за екипите и стадиона – като всъщност са били платени от „Абу Даби Юнайтед Груп“, инвестиционната група, ръководена от собственика на Сити шейх Мансур, докато само 8 милиона паунда са дошли от авиокомпанията.

След като фитилът на гранатата беше запален, а скоро последва и друга история.

Твърдеше се, че Роберто Манчини е подписал договор за 1,45 милиона паунда годишно с клуба, когато е поел поста мениджър на Сити през 2009 г., но също така е получавал 1,75 милиона паунда годишно за четиридневна работа като консултант на отбора от Абу Даби „Ал Джазира“, който също е собственост на шейх Мансур.

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Последваха и други потенциално уронващи престижа твърдения, включително обвинение, че служители на Сити са датирали със задна дата спонсорски договори с партньори от Абу Даби.

За УЕФА и за ръководителите на конкурентните клубове от Висшата лига това беше доказателство за грубо нарушение на система от правила, с които всички клубове се бяха съгласили.

Подозрението беше, че след придобиването им от групата на шейх Мансур през 2008 г., Сити са намирали начини да плащат на играчи и треньорски щаб повече от останалите и че тези ходове са били ключови за тяхната ера на успехи.

През 2019 г. както УЕФА, така и Висшата лига започнаха разследвания.

Въпреки че не оспориха автентичността на имейлите, от Сити определиха твърденията като „напълно неверни“.

В остро изявление те заявиха: „Няма да предоставяме никакъв коментар относно извадени от контекста материали, за които се твърди, че са били хакнати или откраднати от „Сити Футбол Груп“, персонала на Манчестър Сити и свързани с тях лица. Опитът да се навреди на репутацията на клуба е организиран и ясен.“

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УЕФА действа първа и отхвърли опита на Сити в Спортния арбитражен съд (КАС) да прекрати разследването. През февруари 2020 г. те изхвърлиха Сити от Шампионската лига за две години и ги глобиха с 30 милиона евро, признавайки ги за виновни в „сериозни нарушения“ на техните правила.

От Сити заявиха, че са „разочаровани, но не и изненадани“ и незабавно обжалваха пред КАС. С лорд Паник начело на екип от скъпоплатени адвокати тяхното обжалване се оказа успешно и забраната беше отменена.

Двама от тримата съдии установиха, че повечето от предполагаемите нарушения са „недоказани или с изтекла давност“. Забраната беше отменена, а глобата намалена до 10 милиона евро за липса на сътрудничество.

Адвокатите на Сити защитиха липсата на съдействие с твърдението, че не трябва да бъдат принуждавани да коментират детайли, съдържащи се в имейли, които на практика са били откраднати.

След като Сити се опита и не успя да накара КАС да отхвърли разследването на Висшата лига, „Дер Шпигел“ нанесе нов удар.

През април 2022 г. те публикуваха договорите на Манчини, заедно с нови твърдения за плащания за имиджови права на бившия капитан Яя Туре и договор между „Абу Даби Юнайтед Груп“ и офшорна фирма, собственост на тогавашния агент на играча.

През февруари 2023 г. Висшата лига обяви, че на Сити са повдигнати 115 обвинения, като тази цифра се наложи. Впоследствие обаче те коригираха така, че броят им всъщност достигна 130.

От тях 54 бяха обвинения за „непредоставяне на точна и актуална финансова информация“, а 14 бяха за „непредоставяне на точни финансови отчети за възнагражденията на играчи и мениджъри“. И двете групи се отнасяха за предполагаеми нарушения между 2009 и 2018 г.

Имаше също пет обвинения за „неспазване на регулациите на УЕФА, включително тези за финансов феърплей“ и седем обвинения за нарушаване на правилата на Висшата лига за печалба и устойчивост между 2015 и 2018 г.

Имаше и 35 обвинения за липса на сътрудничество с разследванията на Висшата лига между 2018 и 2023 г. Подобно на обвиненията на УЕФА, по-сериозните твърдения могат да бъдат разделени на две категории.

Сити на практика беше обвинен във фалшиво завишаване на спонсорски договори (в опит да се инжектират повече пари в клуба и да се заобиколят финансовите правила) и в извършване на плащания чрез трети страни към играчи и треньори, за да се допълват заплатите им (и отново да се заобиколи системата). За разлика от УЕФА, тук няма давностен срок.

След като клубът беше придобит от „Абу Даби Юнайтед Груп“, Сити се превърна в най-успешния отбор в страната. „Гражданите“ спечелиха осем титли от Висшата лига, три купи на ФА, шест Купи на Лигата и постигнаха требъл, който включваше и първи триумф в Шампионската лига през 2023 г.

През юни миналата година, докато разследването все още течеше, Сити предприе крайни мерки. Шампионите заведоха съдебно дело срещу Висшата лига заради правилата ѝ относно спонсорски договори със страни, свързани със собствениците на клубове. Тези правила бяха затегнати след придобиването на Нюкасъл от саудитски собственици, а повод за действието на Сити стана блокирането на предложеното от тях ново споразумение с „Етихад“.

Клубът заяви, че правилата за трансакции със свързани лица представляват „тирания на мнозинството“ и са опит на утвърдения елит да се защити. Сити спечели делото, като трибуналът постанови, че регулациите, действали от 2021 до 2024 г., са незаконни и невалидни. В резултат на това лигата и нейните клубове, включително по ирония на съдбата и самият Сити, са изправени пред съдебни разходи, възлизащи на десетки милиони.

Нови, заместващи правила, срещу чието въвеждане Сити остро възрази, сега също са обект на съдебно оспорване. Въпреки че двата случая не са свързани, Паник и Пол Харис, кралски адвокати и ключови фигури в битката на Сити по 115-те обвинения, стояха зад победата по делото за АПТ и се надяваха на повторен успех.

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Изслушването по 130-те предполагаеми нарушения започна миналия септември в Международния център за разрешаване на спорове в Лондон. Висшата лига също не пести средства, като ангажира кралските адвокати Адам Луис и Андрю Хънтър да защитават нейната позиция.

Предвид огромния залог, спекулациите относно изхода бяха трескави. Най-накрая тази присъда е факт. В петък, 25 септември 2026 г., решението беше произнесено: Манчестър Сити е признат за виновен по 114 нарушения на правилата на Висшата лига.

Шокиращата новина предизвика хаос във футболния свят, като е неизбежно Сити да подаде обжалване. Това отново ще удължи допълнително срока, в който ще бъдат обявени и окончателните санкции срещу Манчестър Сити.

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