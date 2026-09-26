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Човек, близък от Ман Сити, призна, че изваждането от Премиър лийг не е невъзможно

  • 26 сеп 2026 | 14:03
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Манчестър Сити почти сигурно ще бъде изправен пред сериозно наказание след решението на независимата комисия по делото за финансовите нарушения на клуба, като сред възможните санкции е дори изваждане от Премиър лийг. Бившият финансов съветник на „гражданите“ Стефан Борсън определи евентуално изпадане като „ядрения вариант“, но подчерта, че на този етап всичко е възможно. Според информацията, цитирана от "Дейли Мейл", комисията е признала Сити за виновен по 114 от 115-те обвинения, макар че официалното решение и наказанието все още не са публикувани.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

„Всичко е възможно и сега ще избухне истински хаос, който ще продължи седмици. Ще бъде много трудно за хората в Сити да кажат нещо или да овладеят последствията от тази ситуация, още повече че все още не знаем какво точно пише в решението. Почти сигурно скоро ще видим решението на независимата комисия в детайли и то ще даде много аргументи на хората, които ще атакуват клуба и отделни негови представители. След това ще започне процесът по определяне на наказанието“, заяви Борсън, който е бил съветник на Манчестър Сити между 2002 и 2007 г.

Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен
Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен

Борсън смята още, че обжалването ще бъде изключително трудно за Манчестър Сити, тъй като клубът от години отхвърля всички обвинения и се очаква да атакува решението. „Обжалване на фактите е много малко вероятно да успее. Когато Сити е признат за виновен по почти всичко, самото решение вероятно ще бъде много тежко за клуба и ще засегне поведението на ръководството и отделни хора, както и начина, по който е протекло изслушването. След това ще трябва да представят всичко пред апелативен орган, който няма да изслуша делото отначало и няма да разполага със същата възможност да разгледа всички свидетелски показания и документи. Ще бъде изключително трудно тези фактически констатации да бъдат отменени“, каза той.

Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг
Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг

Случаят започна с обвиненията на Премиър лийг през февруари 2023 г., а те обхващат предполагаеми нарушения в продължение на няколко сезона, както и твърдения за липса на съдействие на разследването. Изслушването пред независимата комисия продължи около 12 седмици и приключи през 2024 г., а според актуалните информации сега предстои определяне на санкцията и последващият апелативен процес. Възможните наказания включват финансова санкция, отнемане на точки, налагане на трансферна забрана и дори изваждане от Премиър лийг, но към момента няма официално определено наказание. Манчестър Сити продължава да отрича нарушенията и заяви, че процесът все още не е приключил.

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде
Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде
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Снимки: Gettyimages

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