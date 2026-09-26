Родри: В Ман Сити винаги са ни уверявали, че не са направили нищо нередно

Испанският национал Родри защити бившия си клуб Манчестър Сити след информациите, че „гражданите“ са признати за виновни по 114 от общо 115 обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Испанският полузащитник, който през лятото премина в Барселона, заяви, че продължава да вярва в невинността на клуба и че успехите, постигнати по време на престоя му на „Етихад“, не могат да бъдат заличени.



„Сблъскахме се с нещо подобно през 2020 г. Имахме сходен съдебен процес, макар обвинението да беше различно. Тогава също на първа инстанция бяхме признати за виновни, но повярвахме в клуба и в невинността, която той защитаваше, и в крайна сметка бяхме оправдани. Вярвам в съдебната система и вярвам в невинността на клуба“, заяви Родри на пресконференция преди мача на Испания с Англия.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Халфът беше категоричен, че футболистите на Манчестър Сити винаги са получавали уверения от ръководството, че няма извършени нарушения. „Те винаги са ни показвали увереността си, че не са направили нищо нередно, и ние вярваме в това. Докато не бъдем напълно убедени в противното, ние ще вярваме в клуба. Аз съм бил там, познавам начина, по който работят и как си сътрудничат. През 2020 г. имахме този пример и тогава накрая нищо не се случи. Бяхме много спокойни. Никога не сте виждали отбора да е нервен заради подобни неща“, добави той.



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Родри коментира и евентуалните последствия за трофеите, спечелени от Сити през последните години, като заяви, че нищо не може да отнеме постигнатото от играчите на терена. „Това, което направихме, не могат да ни го отнемат. То не се плаща с пари, а с усилия, с партньорство и с това да бъдем рамо до рамо всеки ден. Имахме много успешни години, включително тук, на „Уембли“. Мога да ви кажа, че всичко беше заслужено и съм щастлив, че успях да преживея една от най-добрите ери в английския футбол“, каза испанецът.

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Делото срещу Манчестър Сити започна през 2023 г., а обвиненията обхващат предполагаеми нарушения в продължение на години. Въпреки че редица медии съобщиха за решението на независимата комисия, официалните подробности по него и конкретното наказание все още не са обявени, а Сити се очаква да обжалва. Клубът продължава да отрича нарушенията и заявява, че процесът все още не е приключил.

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Снимки: Gettyimages