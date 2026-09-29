Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България ще надига глава срещу Естония — коментирайте на живо с госта Симеон Славчев в Sportal студио live
  1. Sportal.bg
  2. Англия

Съставите на Чехия и Англия, Александър-Арнолд е титуляр

  • 29 сеп 2026 | 20:49
  • 181
  • 0
Съставите на Чехия и Англия, Александър-Арнолд е титуляр

Чехия и Англия излизат един срещу друг в Прага в двубой от група 3 в елитната дивизия на Лигата на нациите. Двата отбора загубиха мачовете си от първия кръг съответно от Хърватия и Испания и сега ще търсят първи успех в настоящото издание на надпреварата.

"Трите лъва" загубиха два от последните и три мача. Това са точно толкова поражения, колкото отборът имаше в предишните си 23 срещи. Чехия пък спечели само една точка по време на участието и на Световното първенство и има три загуби в последните си четири мача.

Последната среща между Чехия и Англия в Прага обаче завърши с изненадваща победа с 2:1 за чешкия национален отбор през 2019 г.

Трент Александър-Арнолд започва за първи път като титуляр за Англия от октомври 2024 година. Защитата на "трите лъва" е сериозно прекроена, тъй като Люис Хол започва на другия фланг за сметка на контузения Нико О'Райли. Трево Чалоба заменя в центъра на отбраната Езри Конса, който също пропусна вчерашната тренировка заради проблеми. Морган Роджърс пък стартира за сметка на Джуд Белингам, който получава почивка. В атаката няма промени и Хари Кейн, Букайо Сака и Антъни Гордън отново са титуляри.

Санти Дения прави три промени в стартовия си състав. Матей Коварж започва на вратата, Ладислав Крейчи влиза в сърцето на защитата и поема капитанската лента, докато Матей Радоста заменя Лукаш Амброс на дясното крило.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

  • 29 сеп 2026 | 15:28
  • 14537
  • 11
Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

  • 29 сеп 2026 | 14:58
  • 2127
  • 2
Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

Джо Харт вярва напълно на шефовете на Ман Сити

  • 29 сеп 2026 | 14:39
  • 1218
  • 1
Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

Шеф на клуб от Премиър лийг за Ман Сити: Все едно да вземеш допинг и да спечелиш олимпийски медал

  • 29 сеп 2026 | 14:30
  • 1609
  • 1
Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

  • 29 сеп 2026 | 14:19
  • 3390
  • 2
Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

  • 29 сеп 2026 | 13:33
  • 1646
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 29603
  • 219
Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

Премиър лийг най-сетне обяви официално голямата новина за Манчестър Сити и направи важни уточнения

  • 29 сеп 2026 | 19:11
  • 18645
  • 20
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 32345
  • 205
Везенков, Коди и Олимпиакос гонят втора победа в Евролигата пред погледа на Шакил О'Нийл

Везенков, Коди и Олимпиакос гонят втора победа в Евролигата пред погледа на Шакил О'Нийл

  • 29 сеп 2026 | 20:52
  • 1635
  • 0
Играят се ранните мачове в Лигата на нациите

Играят се ранните мачове в Лигата на нациите

  • 29 сеп 2026 | 19:25
  • 13114
  • 3