Съставите на Чехия и Англия, Александър-Арнолд е титуляр

Чехия и Англия излизат един срещу друг в Прага в двубой от група 3 в елитната дивизия на Лигата на нациите. Двата отбора загубиха мачовете си от първия кръг съответно от Хърватия и Испания и сега ще търсят първи успех в настоящото издание на надпреварата.

"Трите лъва" загубиха два от последните и три мача. Това са точно толкова поражения, колкото отборът имаше в предишните си 23 срещи. Чехия пък спечели само една точка по време на участието и на Световното първенство и има три загуби в последните си четири мача.

Последната среща между Чехия и Англия в Прага обаче завърши с изненадваща победа с 2:1 за чешкия национален отбор през 2019 г.

Трент Александър-Арнолд започва за първи път като титуляр за Англия от октомври 2024 година. Защитата на "трите лъва" е сериозно прекроена, тъй като Люис Хол започва на другия фланг за сметка на контузения Нико О'Райли. Трево Чалоба заменя в центъра на отбраната Езри Конса, който също пропусна вчерашната тренировка заради проблеми. Морган Роджърс пък стартира за сметка на Джуд Белингам, който получава почивка. В атаката няма промени и Хари Кейн, Букайо Сака и Антъни Гордън отново са титуляри.

Санти Дения прави три промени в стартовия си състав. Матей Коварж започва на вратата, Ладислав Крейчи влиза в сърцето на защитата и поема капитанската лента, докато Матей Радоста заменя Лукаш Амброс на дясното крило.

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