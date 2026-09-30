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Салемакерс се контузи на тренировка

  • 30 сеп 2026 | 01:26
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Салемакерс се контузи на тренировка

Футболистът на Милан Алексис Салемакерс изкълчи глезен по време на тренировка в Миланело и бе принуден да прекрати заниманието. Белгийският национал, който не получи повиквателна за представителния тим на родината си за настоящата пауза, веднага премина медицински прегледи. За радост на Рубен Аморим, резултатите отхвърлиха фрактура или сериозни увреждания на ставните връзки.

Според официалното съобщение на Милан футболистът ще почива задължително до следващата седмица, а състоянието му ще бъде следено ежедневно. Участието му в двубоя срещу Сасуоло на 11 октомври остава под въпрос, което представлява сериозен проблем за Рубен Аморим, успял до този момент да опази състава си от физически проблеми в началото на сезона.

Тази неприятност идва в момент, в който Салемакерс тъкмо се утвърждаваше като титулярен офанзивен полузащитник след силно представяне срещу Лече, където си партнираше с Пулишич и Гонсало Рамос. При тези обстоятелства Алфаджо Сисе и Рубен Лофтъс-Чийк са фаворити за място сред стартовите единадесет при гостуването на Сасуоло.

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Снимки: Gettyimages

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