Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
Паметник на Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков в профила си във Фейсбук. Районният кмет обясни, че решението е взето на среща при столичния кмет Васил Терзиев по-рано днес, заедно с представители на футболния клуб. 

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев на 3 януари почина на 80-годишна възраст.

На 5 януари хиляди хора изпратиха Пенев в последния му път. Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век бе на Националния стадион „Васил Левски“, като да си вземат последно сбогом с него присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които Димитър Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера. 

Почти цялата Пенева чета от славното американско лято на 1994 година присъства на поклонението начело с Христо Стоичков, Емил Костадинов, Наско Сираков, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Даниел Боримиров и др. Отсъстваха Цанко Цветанов – който работи в Турция, живеещият в САЩ Велко Йотов, както и лекуващите се от тежки заболявания капитан на тима Борислав Михайлов, Петър Хубчев и Любослав Пенев. Футболисти, на които Пенев е дал път към големия футбол, като Димитър Бербатов, Мартин Петров, Филип Филипов, също бяха на националния стадион.

Легендата на ЦСКА и българския футбол бе почетен и от хора от големия съперник Левски, като освен настоящият мажоритарен собственик на "сините" Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров, на поклонението присъстваха големия играч на Левски от 80-те години Божидар Искренов, бившият собственик на клуба Тодор Батков и др. БФС беше представен от директорите Кирил Котев, Ивета Банкова, Добрин Гьонов, както и от бившия президент, вицепрезидент и член на Изпълкома на централата Михаил Касабов.

ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"
ЦСКА обяви голяма новина, едно от най-важните съоръжения на "червените" ще се казва "Димитър Пенев"

Целият отбор на ЦСКА начело със старши треньора Христо Янев и директорите Бойко Величков и Вангел Вангелов също присъстваха на поклонението, като "червените" отложиха старта на зимната си подготовка с един ден, за да почетат легендарния футболист и треньор.

Президентите Георги Първанов и Петър Стоянов, кметът на София Васил Терзиев също се поклониха пред великия Пенев.

