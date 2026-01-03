Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол

Една от големите легенди на родния футбол Красимир Балъков също сподели много хубави думи за великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес. Балъков бе основна част от състава на националния ни отбор, който под ръководството на треньор №1 на България за XX век постигна най-големия си успех - четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Несравним!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

Загубата е огромна!", написа Бала.