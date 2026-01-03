Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол

Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол

  • 3 яну 2026 | 14:28
  • 778
  • 0
Балъков за Димитър Пенев: Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол

Една от големите легенди на родния футбол Красимир Балъков също сподели много хубави думи за великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес. Балъков бе основна част от състава на националния ни отбор, който под ръководството на треньор №1 на България за XX век постигна най-големия си успех - четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Несравним!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

Загубата е огромна!", написа Бала.

