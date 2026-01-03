Славия за Димитър Пенев: Една от най-значимите фигури в историята на българския футбол

Славия също почете Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст по-рано днес.
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
"Отиде си легендарният Димитър Пенев.
Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор, като връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен.
Всички в Славия изказваме искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев!
От БФС: Почивай в мир, Старши!
Поклон пред светлата му памет!", написаха от "Овча купел".