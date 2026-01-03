Популярни
Славия за Димитър Пенев: Една от най-значимите фигури в историята на българския футбол

  • 3 яну 2026 | 14:57
  • 237
  • 0

Славия също почете Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст по-рано днес.

"Отиде си легендарният Димитър Пенев.

Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор, като връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен.

Всички в Славия изказваме искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев!

Поклон пред светлата му памет!", написаха от "Овча купел".

