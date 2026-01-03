Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

ЦСКА информира, че поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Още днес след 20:00 ч. пред централния вход на стадион "Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

"Поклон пред светлата му памет! Ще те помним вечно, Пена!", написаха "армейците".