Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

Прощаваме се с Димитър Пенев в понеделник

  • 3 яну 2026 | 17:00
  • 4044
  • 0

ЦСКА информира, че поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Още днес след 20:00 ч. пред централния вход на стадион "Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

"Поклон пред светлата му памет! Ще те помним вечно, Пена!", написаха "армейците".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

  • 3 яну 2026 | 13:49
  • 1689
  • 0
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

  • 3 яну 2026 | 13:43
  • 1413
  • 0
Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

  • 3 яну 2026 | 13:42
  • 1713
  • 0
Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

  • 3 яну 2026 | 13:34
  • 3329
  • 4
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 9881
  • 26
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 42261
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 81824
  • 262
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 42261
  • 22
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 9881
  • 26
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 12614
  • 7
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 21744
  • 3
Надлъгването в Пловдив започна

Надлъгването в Пловдив започна

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 1502
  • 0