Очаквайте на живо: Апоел срещу Париж в София

Апоел Тел Авив и Париж излизат един срещу друг в отложен мач от 21-ия кръг на Евролигата. Срещата е днес от 17:00 часа в "Арена София", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В състава на израелския гранд има една въпросителна и това е участието на една от големите звезди на тима Джонатан Мотли в срещата.

Апоел се намира на пето място във временното класиране с 18 победи и 11 загуби в сметката си от началото на сезона в "турнира на богатите", а френският тим е под №16 в таблицата с баланс от 12 успеха и 19 поражения до този момент.