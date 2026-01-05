Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1955
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев футболистите на "червените" пристигнаха на поклонението пред Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари. На него Янев сподели за последния си разговор с легендарния футболист и треньор, който е бил преди мача с Левски, спечелен от ЦСКА с 1:0.

"Последният път, в който си говорихме двамата с него, беше преди мача с Левски. Аз го попитах какво смята за правилно да направим в този мач, а той ми каза да направя това, което чувствам със сърцето си, защото правя нещо, което обичам. След това го попитах дали иска да му направим кафе, а той отговори, че може, само ако го изпия с него", разказа Христо Янев.

"Без значение колко далеч иска да стигне всеки от нас, трябва да бъдем добри като хора, да бъдем смирени и да не позволяваме в моменти, в които постигаме резултати или сме на дъното, да забравяме най-важното - да бъдем хора. 

Той винаги беше позитивен и смирен. Никога не изтъкваше това, което е постигнал, колкото и голямо да е било. Винаги гледаше да направи обстановката около нас спокойна. Димитър Пенев не само е велик треньор, но е и пример за човечност и скромност", каза още Христо Янев.

