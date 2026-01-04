Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

Собственикът на Левски Наско Сираков изказа своята тъга от кончината на Димитър Пенев.

"Димитър Пенев бе изключителен човек в пълния смисъл на тази дума. Той имаше невероятен инстинкт за отношението към футболистите. Начинът на комуникация беше много лек и даваше възможност на опитните играчи да се разгръщат. Намираше начин да влезе под кожата на всеки един и да постигне това, което беше най-важно, а именно да побеждава.



Той знаеше как да се държи с този отбор на България. Пенев е велика фигура в историята на българския футбол", заяви Сираков в предаването "На фокус".

