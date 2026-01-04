Популярни
Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

  • 4 яну 2026 | 19:21
  • 934
  • 1

Собственикът на Левски Наско Сираков изказа своята тъга от кончината на Димитър Пенев.

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

"Димитър Пенев бе изключителен човек в пълния смисъл на тази дума. Той имаше невероятен инстинкт за отношението към футболистите. Начинът на комуникация беше много лек и даваше възможност на опитните играчи да се разгръщат. Намираше начин да влезе под кожата на всеки един и да постигне това, което беше най-важно, а именно да побеждава.

Той знаеше как да се държи с този отбор на България. Пенев е велика фигура в историята на българския футбол", заяви Сираков в предаването "На фокус".

