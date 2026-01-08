Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Етър започна подготовката си, почете паметта на Димитър Пенев

Етър започна подготовката си, почете паметта на Димитър Пенев

  • 8 яну 2026 | 15:50
  • 367
  • 0
Етър започна подготовката си, почете паметта на Димитър Пенев

Етър започна подготовката за пролетния полусезон във Втора лига. Преди началото по предложение на старши треньора Иван Иванов с едноминутни аплодисменти бе почетена паметта на легендарния треньор Димитър Пенев. Футболистите бяха поздравени от председателя на УС на клуба Любомир Филипов, който им пожела здраве и успехи през новата година и да носят със самочувствие фланелката на вековен клуб като Етър.

В четвъртък и петък са традиционните медицински прегледи, като футболистите, които не са ангажирани с тях в момента, започнаха тренировъчна работа на пистата на стадион „Ивайло“. Изцяло в домашни условия ще протече подготовката, като отборът ще тренира на тренировъчния терен до стадиона, както и на изкуствения терен до Спортното училище.

Четири са новите имена - нападателят Кристиян Величков и халфовете Стелиян Добрев, Стефан Трайков и Ивайло Марков. Атаката и халфовата линия са комплектовани, но ще се търси още един централен защитник. Шестима са напусналите - Димитър Илиев, Васил Василев, Кристиян Вълков, Кръстьо Банев, Петър Караангелов и Пламен Цончев.

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу елитния “Локомотив” (Пд). Промяна бе направена за втората проверка, като вместо със свищовския “Академик” етърци ще срещнат на 23 януари (петък) “Ботев” (Враца). Мястото на мача ще бъде уточнено допълнително. Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на водача във Втора лига “Дунав” в Русе. На 31 януари (събота) “Етър” ще гостува на елитния “Черно море” във Варна. Генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион “Ивайло” срещу “Спартак” (Плевен).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 13:44
  • 448
  • 0
Беласица покани феновете на откриването на подготовката

Беласица покани феновете на откриването на подготовката

  • 8 яну 2026 | 13:36
  • 588
  • 1
ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

  • 8 яну 2026 | 13:35
  • 939
  • 0
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

  • 8 яну 2026 | 13:32
  • 940
  • 1
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 646
  • 2
БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 2704
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 16833
  • 65
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 3387
  • 4
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 26095
  • 110
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 6280
  • 7
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 19165
  • 21
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 5094
  • 8