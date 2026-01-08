Етър започна подготовката си, почете паметта на Димитър Пенев

Етър започна подготовката за пролетния полусезон във Втора лига. Преди началото по предложение на старши треньора Иван Иванов с едноминутни аплодисменти бе почетена паметта на легендарния треньор Димитър Пенев. Футболистите бяха поздравени от председателя на УС на клуба Любомир Филипов, който им пожела здраве и успехи през новата година и да носят със самочувствие фланелката на вековен клуб като Етър.

В четвъртък и петък са традиционните медицински прегледи, като футболистите, които не са ангажирани с тях в момента, започнаха тренировъчна работа на пистата на стадион „Ивайло“. Изцяло в домашни условия ще протече подготовката, като отборът ще тренира на тренировъчния терен до стадиона, както и на изкуствения терен до Спортното училище.

Четири са новите имена - нападателят Кристиян Величков и халфовете Стелиян Добрев, Стефан Трайков и Ивайло Марков. Атаката и халфовата линия са комплектовани, но ще се търси още един централен защитник. Шестима са напусналите - Димитър Илиев, Васил Василев, Кристиян Вълков, Кръстьо Банев, Петър Караангелов и Пламен Цончев.

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу елитния “Локомотив” (Пд). Промяна бе направена за втората проверка, като вместо със свищовския “Академик” етърци ще срещнат на 23 януари (петък) “Ботев” (Враца). Мястото на мача ще бъде уточнено допълнително. Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на водача във Втора лига “Дунав” в Русе. На 31 януари (събота) “Етър” ще гостува на елитния “Черно море” във Варна. Генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион “Ивайло” срещу “Спартак” (Плевен).