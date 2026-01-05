Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Румен Радев: Димитър Пенев ще остане завинаги в историята

Румен Радев: Димитър Пенев ще остане завинаги в историята

  • 5 яну 2026 | 09:34
  • 785
  • 0

Президентът Румен Радев изрази съболезнования на семейството и близките, както и на цялата футболна общественост в България, по повод кончината на великия Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес.

"Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол. Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на "Локомотив" (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със "славната Пенева чета". Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.

С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.

Светла памет!"

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев
Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10292
  • 14
Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

Сираков: Димитър Пенев е велика фигура в историята на българския футбол

  • 4 яну 2026 | 19:21
  • 2382
  • 1
Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

Наско Сираков: През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона, а сега е 35 милиона евро

  • 4 яну 2026 | 19:08
  • 20605
  • 52
Пламен Гетов стана спортен директор на Спартак (Варна)

Пламен Гетов стана спортен директор на Спартак (Варна)

  • 4 яну 2026 | 17:52
  • 5639
  • 10
Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

Кириякос Георгиу е новият треньор на Локомотив (Горна Оряховица)

  • 4 яну 2026 | 17:44
  • 2578
  • 15
Ивайло Петков: Търсим нападател

Ивайло Петков: Търсим нападател

  • 4 яну 2026 | 17:19
  • 2290
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 09:36
  • 10292
  • 14
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 3487
  • 2
Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

Нараства напрежението между Аморим и ръководството на Манчестър Юнайтед

  • 5 яну 2026 | 05:44
  • 11118
  • 2
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 16949
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 33704
  • 140
Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

  • 4 яну 2026 | 19:15
  • 41140
  • 56