Ботев (Враца): Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и любов към играта

Ботев (Враца) изказа своите съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев, който си отиде от този свят по-рано днес. Една от най-обичаните фигури в историята на българския футбол почина на 80-годишна възраст.

Ето какво написаха от клуба:

"Сбогом, Димитър Пенев! Футболна България се сбогува с една легенда!

С дълбока скръб научихме за кончината на Димитър Пенев - една от най-големите и обичани фигури в историята на българския футбол.

Легендарен футболист, голям треньор, човек с неподражаем дух и чар, който донесе толкова много радост и гордост на България! Неговото име ще остане завинаги гравирано със златни букви не само във футболната история на България и в сърцата на всички, които обичат футбола.

Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и най-вече за истинска любов към играта. Той промени хода на българския футбол и остави незаличима диря.

Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!".