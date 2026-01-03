Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ботев (Враца): Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и любов към играта

Ботев (Враца): Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и любов към играта

  • 3 яну 2026 | 14:51
  • 243
  • 0

Ботев (Враца) изказа своите съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев, който си отиде от този свят по-рано днес. Една от най-обичаните фигури в историята на българския футбол почина на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво написаха от клуба:

"Сбогом, Димитър Пенев! Футболна България се сбогува с една легенда!

С дълбока скръб научихме за кончината на Димитър Пенев - една от най-големите и обичани фигури в историята на българския футбол.

Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев
Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев

Легендарен футболист, голям треньор, човек с неподражаем дух и чар, който донесе толкова много радост и гордост на България! Неговото име ще остане завинаги гравирано със златни букви не само във футболната история на България и в сърцата на всички, които обичат футбола.

Бербатов с емоционална изповед към Димитър Пенев
Бербатов с емоционална изповед към Димитър Пенев

Димитър Пенев е пример за отдаденост, характер и най-вече за истинска любов към играта. Той промени хода на българския футбол и остави незаличима диря.

Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

  • 3 яну 2026 | 13:49
  • 1042
  • 0
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

  • 3 яну 2026 | 13:43
  • 902
  • 0
Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

  • 3 яну 2026 | 13:42
  • 1027
  • 0
Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

  • 3 яну 2026 | 13:34
  • 1859
  • 2
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 5090
  • 9
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 23826
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 62119
  • 203
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 23826
  • 8
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 16145
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 5090
  • 9
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 4294
  • 3
Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

  • 3 яну 2026 | 07:26
  • 11687
  • 9