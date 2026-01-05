Популярни
Касабов за Димитър Пенев: Огромен човек, готов да помогне на всеки

  • 5 яну 2026 | 12:51
  • 346
  • 0

Бившият президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов каза, че познава Димитър Пенев лично от 1974-а година и за всичкото време до днес може да каже единствено позитивни неща.

"Познавам го от 1974-а година и мога да кажа само позитивни неща за него. Човек с главна буква, личност с главна буква. Няма смисъл да говоря какъв специалист е бил, това да го кажат специалистите. Но огромен човек, готов да помогне на всеки, който го потърси. Много хубав човек и смятам, че българският спорт скърби днес", каза Касабов.

