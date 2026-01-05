Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  Пламен Марков: Безспорно е, че Димитър Пенев е емблема за българския клубен и национален футбол

Пламен Марков: Безспорно е, че Димитър Пенев е емблема за българския клубен и национален футбол

Един от бившите треньори на ЦСКА и националния тим на България - Пламен Марков, дойде днес на Националния стадион "Васил Левски", за да изпрати легендата Димитър Пенев, който почина преди два дни на 80 годишна възраст.

"Безспорно е, че Димитър Пенев е емблема за българския клубен и национален футбол. Най-успешният български треньор за всички времена. Много са малко случаите в световен мащаб, не само в България, когато личност се е реализирала и като състезател, и като треньор. Димитър Пенев е тази голяма личност в България, която е постигнала най-големите успехи.

Аз бих казал няколко думи за човека Димитър Пенев. Той беше звезда, когато ние с Цецо Йончев бяхме привлечени преди точно 50 години в ЦСКА. Със своя опит, човещина, със своята толерантност ни помагаше да се интегрираме най-бързо към отбора, защото е много трудно в едни такива млади състезатели да се наложат в колос, какъвто беше ЦСКА", сподели Марков мнението си за големия български футболист, треньор и човек Димитър Пенев.

