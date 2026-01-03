Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Джони Велинов за Димитър Пенев: Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик

Джони Велинов за Димитър Пенев: Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик

  • 3 яну 2026 | 15:58
  • 748
  • 1

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов се прости с великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст. Двамата присъстваха на откриването на новия магазин на "армейците" в началото на декември.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Днес си отиде не просто голямо име от българския футбол, а човек, когото имах честта да нарека приятел.

Пената беше личност с рядка сила – да вижда таланта там, където другите още не го забелязват, и да вярва в хората дори преди те сами да повярват в себе си.

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик. Остави следа в поколения играчи и в съдбите на много хора, включително и в моята.

За мен беше чест да го познавам и да споделям моменти с него. Ще го помня с усмивка, уважение и благодарност.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Съболезнования на семейството и близките. Поклон пред светлата му памет", написа Велинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

  • 3 яну 2026 | 13:49
  • 1444
  • 0
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

  • 3 яну 2026 | 13:43
  • 1199
  • 0
Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

  • 3 яну 2026 | 13:42
  • 1417
  • 0
Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

  • 3 яну 2026 | 13:34
  • 2702
  • 4
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 7594
  • 22
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 35055
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 73840
  • 235
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 35055
  • 16
Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

Григор Димитров срещу квалификант на старта в Бризбън

  • 3 яну 2026 | 08:36
  • 18746
  • 1
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 7594
  • 22
Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

  • 3 яну 2026 | 13:53
  • 8558
  • 5
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 6682
  • 2