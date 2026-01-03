Джони Велинов за Димитър Пенев: Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик

Легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов се прости с великия Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст. Двамата присъстваха на откриването на новия магазин на "армейците" в началото на декември.

"Днес си отиде не просто голямо име от българския футбол, а човек, когото имах честта да нарека приятел.

Пената беше личност с рядка сила – да вижда таланта там, където другите още не го забелязват, и да вярва в хората дори преди те сами да повярват в себе си.

Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик. Остави следа в поколения играчи и в съдбите на много хора, включително и в моята.

За мен беше чест да го познавам и да споделям моменти с него. Ще го помня с усмивка, уважение и благодарност.

Съболезнования на семейството и близките. Поклон пред светлата му памет", написа Велинов.