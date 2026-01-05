Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. УЕФА също почете Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 22:09
  • 2314
  • 1

От УЕФА също почетоха великия Димитър Пенев. В деня, в който у нас се сбогувахме с починалия преди дни бивш футболист и треньор, европейската футболна централа публикува материал, в който припомни кариерата и успехите на Стратега от Мировяне.

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев
Ето какво написаха на официалния сайт на УЕФА:

"На 80-годишна възраст почина Димитър Пенев – една от най-великите фигури в историята на българския футбол, прославил се като изключителен футболист и треньор на ПФК ЦСКА София и извел България до полуфиналите на Световното първенство по футбол през 1994 г.

Елегантен, но същевременно физически здрав централен защитник, Пенев израства в школата на Локомотив София, с който печели шампионската титла на България през 1964 г., преди да премине в ПФК ЦСКА София. С екипа на „армейците“ той триумфира със седем титли и пет Купи на България, като достига и до полуфинал в Купата на европейските шампиони през сезон 1966/67, където отборът му отстъпва на Интер Милано след преиграване след две равенства.

Между 1964 г. и 1977 г. Пенев записва 90 мача за националния отбор на България, в които отбелязва два гола и участва на три поредни световни първенства. Той е избран за Футболист на годината на България през 1967 г. и 1971 г.

След 364 мача в първенството и без нито един червен картон в кариерата си, Пенев се оттегля от активния спорт през 1977 г. на 32-годишна възраст. През 1985 г. е назначен за треньор на ЦСКА, като под негово ръководство отборът печели три шампионски титли и четири национални купи. Той извежда тим, в който блести Христо Стоичков, до полуфиналите на Купата на носителите на купи през 1989 г., където губи от бъдещия шампион Барселона.

Най-голямото постижение в треньорската кариера на Пенев идва през 1994 г., когато воденият от него национален отбор на България изумява света, достигайки до полуфиналите на Световното първенство в САЩ, побеждавайки по пътя си отбори като Аржентина и Германия. Пенев класира България и за УЕФА ЕВРО '96, а най-голямото признание за кариерата му е избирането му за треньор №1 на България за XX век."

