Черна гора - България, начало на мача

Женският национален отбор на България гостува тази вечер на Черна гора в Бар в последен мач от първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Двубоят започва в 18:00 часа българско време. Момичетата на Таня Гатева вече си гарантираха първото място в групата и класирането за следващия етап от битката за участие на шампионата на Стария континент.

Таня Гатева обяви състава за мача с Черна гора

Миналата седмица българките сразиха Азербайджан и Украйна в Пловдив. Нашият тим е с 5 победи от 5 срещи, като най-трудният двубой на "лъвиците" до момента бе именно срещу Черна гора в Ботевград миналата година - 66:62 за България.

Българският тим започна добре - с последователни тройки на Радостина Димитрова и Борислава Христова за ранен аванс от 6:2. Домакините обаче постепенно заличиха изоставането си в резултата и дори дръпнаха с 20:14.

Снимка: ФИБА

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА