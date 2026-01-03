Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Бербатов с емоционална изповед към Димитър Пенев

Бербатов с емоционална изповед към Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 14:18
  • 3058
  • 1

Димитър Бербатов също не скри тъгата си след новината за кончината на Димитър Пенев. Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България му благодари за подкрепата, като сподели, че за него Пената е бил като втори баща.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Почивай в мир, старши!

Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев
Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев

Името ти ще живее вечно!

Обичам те", написа Бербатов.

