Бербатов с емоционална изповед към Димитър Пенев

Димитър Бербатов също не скри тъгата си след новината за кончината на Димитър Пенев. Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България му благодари за подкрепата, като сподели, че за него Пената е бил като втори баща.
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
"Почивай в мир, старши!
Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.
Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев
Името ти ще живее вечно!
Обичам те", написа Бербатов.