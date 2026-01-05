Популярни
  Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 15:07
  • 2226
  • 0

Днес от 15:00 часа Локомотив (София) се събра за първа тренировка през новата година на стадиона в “Надежда”.

Тя започна с минута мълчание в памет на легендарния футболист и треньор Димитър Пенев, който почина преди два дни на 80-годишна възраст. Пенев е едно от големите имена и в историята на Локомотив, тъй като е печелил титлата на България с този славен софийски клуб.

Иначе “червено-черните” се разделиха с четирима състезатели в началото на годината. Това са Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов, Октавио и Жарко Истатков.

На 10 януари отборът пътува за Анталия, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени пет контролни срещи.

Съперници ще бъдат 7-ият в Сърбия Радник, елитният полски Лехия Гданск, 6-ият в Словакия Железиарне, чешкият Злин и украинският Зоря Луганск. На 27 януари отборът се прибира в София. На 31 януари е планирана последната контролна среща - срещу Монтана на стадион "Локомотив".

