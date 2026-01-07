Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Георги Дерменджиев: Димитър Пенев беше на върха и всички сме се учили от него

Георги Дерменджиев: Димитър Пенев беше на върха и всички сме се учили от него

  • 7 яну 2026 | 09:20
  • 308
  • 0

Един от най-добрите треньори на Лудогорец - Георги Дерменджиев - навърши 71 години съвсем наскоро. Той даде интервю пред колегите от "Мач Телеграф".

"Първо искам да кажа няколко думи за великия Димитър Пенев. Той беше много успешен футболист и треньор във времена, в които българският футбол беше най-силен. Човек, от който всички сме се учили. Той беше на върха, светъл му път", започна Дерменджиев.

"Битката за титлата ще бъде интересна. Левски има предимство в точките, но в Лудогорец има голям импулс след смяната на треньора. Лично аз смятам, че Лудогорец може да компенсира изоставането и да стане шампион. Всичко обаче зависи от Левски. Те не са взимали титлата дълги години и ще направят всичко възможно да са шампиони", коментира още Дерменджиев.

"Тук е моментът да отбележа и добрата работа в ЦСКА 1948. Иван Стоянов показа, че е един млад и перспективен треньор. Но на тях ще им е трудно да се преборят с Левски и Лудогорец и според мен някой от тези два отбора ще стане шампион. Дори и Лудогорец да продължи напред в Европа, според мен това няма да им се отрази в първенството, защото са свикнали да разпределят силите си", завърши специалистът.

