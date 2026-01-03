Лудогорец: Името на Димитър Пенев завинаги ще остане символ на незабравимите успехи

Лудогорец също изказа своите съболезнования към близките и семейството на Димитър Пенев. Легендарният треньор си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво пишат “орлите”:

Лудогорец скърби за смъртта на Димитър Пенев

С дълбока скръб в Лудогорец приехме новината за кончината на великия Димитър Пенев.

Отиде си една от най-големите легенди на българския футбол – изключителен играч, треньор и личност, оставил незаличима следа в историята на спорта ни. Името на Димитър Пенев завинаги ще остане символ на незабравимите успехи, които обединяваха цяла България.

В този тежък момент изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички в армейската общност, които го обичаха и уважаваха.

Поклон пред светлата му памет.