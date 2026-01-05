Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  5 яну 2026 | 09:47
Христо Стоичков сподели своите спомени за великия Димитър Пенев. Камата отиде да си вземе последно сбогом с легендарния треньор.

"Димитър Пенев беше винаги усмихнат и винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща. До последния ден той беше усмихнат и помагаше на всеки. Само може да си спомняме за него с най-хубавото. Това е животът.

Той направи много футболисти. Искаше да бъдем с неговия характер и да взимаме най-доброто от него. Винаги трябва да обичаш и помагаш, когато си треньор. Това му беше най-голямото му качество. Да помага, да бъде рамо до рамо и да казва това, което мисли. Той още преди мача знаеше какво ще се случи.

Имам много спомени. Никога не ни остави. Винаги се е трудил за нас. Много неща могат да се кажат за него. Днес е труден ден", заяви Христо Стоичков.

